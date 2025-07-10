Thứ Ba, 7/10/2025
Pháp luật

Xe khách dừng giữa đường đón khách gây bức xúc trên mạng xã hội

PV 07/10/2025 10:09

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 xe khách 16 chỗ dừng giữa đường để đón khách, được cho là xảy ra trên Quốc lộ 48D.

Sáng 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về 1 xe ô tô 16 chỗ, thuộc loại xe kinh doanh vận tải, dừng giữa đường để đón khách. Đáng chú ý, khi phương tiện phía sau đề nghị nhường đường để di chuyển, một người được cho là thuộc xe khách này đã có lời lẽ, hành động mang tính thách thức, gây bức xúc.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Clip: CSCC

Sự việc được cho là xảy ra trên tuyến Quốc lộ 48D (địa điểm cụ thể và thời gian chưa được xác định).

Hành vi dừng, đỗ giữa đường không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông trên tuyến.

23.ảnh pv
Xe khách 16 chỗ dừng giữa đường để đón khách. Ảnh cắt từ clip

Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời, chấn chỉnh ý thức của tài xế và các đơn vị kinh doanh vận tải.

