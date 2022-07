Xe khách va chạm xe chở xi măng, nhiều người bị thương

(Baonghean.vn) - Cầu Hưng Đức dài hơn 4 km là công trình quan trọng trong dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Thời điểm này, các đơn vị đang dồn nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công cây cầu này.

(Baonghean.vn) - Cho dù ở giai đoạn hay hoàn cảnh nào, lò Sông Lam Nghệ An lúc nào cũng sản sinh ra những trung vệ chất lượng, đóng góp cho Đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trẻ.

(Baonghean.vn) - Yên Thành được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu, có quy mô tín dụng chính sách lớn của Nghệ An. Trong nhiều năm liền, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Thành thực sự là “cánh tay nối dài" đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Ban Tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng lý do chọn Á hậu Thu Thảo là đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2022.

Các lệnh cấm vận mà Liên minh châu Âu (EU) áp lên Nga không phải để dừng cuộc chiến ở Ukraine mà để phá hủy nền kinh tế Nga, Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho hay ngày 18/7.

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp các địa phương trong tỉnh, nền nhiệt có khi lên đến 40, 41 độ C. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo sản xuất không bị đứt quãng, nông dân vùng nắng rát, gió Lào đã tìm đủ cách để thích nghi: Thu hoạch hoa màu từ 3-4h sáng, chong đèn làm đêm, dựng bạt giữa đồng che nắng…

(Baonghean.vn) - Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã phát biểu góp ý, trong đó nhấn mạnh Đề án cần gắn với thời gian cụ thể nhiệm kỳ 2021-2026; cần làm rõ vai trò chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND cấp huyện, xã...

(Baonghean.vn) - Đối thủ của Sông Lam Nghệ An vòng đấu này là SHB.Đà Nẵng, đang đứng thứ 10 bảng xếp hạng với 6 điểm cách biệt. Nếu thi đấu đúng phong độ thì Văn Khánh và đồng đội hoàn toàn có quyền nghĩ đến chiến thắng.

(Baonghean.vn) - Vinamilk vừa lập “hat-trick” trong báo cáo Dấu chân thương hiệu 2022 do Worldpanel, Kantar mới công bố. Đây cũng là cột mốc đánh dấu hơn 1 thập kỷ Vinamilk xuất hiện ở các vị trí dẫn đầu trong báo cáo uy tín về ngành hàng tiêu dùng nhanh này.

(Baonghean.vn) - Chiều 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

(Baonghean.vn) - Các nước châu Âu cần khắc phục mong muốn đối đầu và chấm dứt tư duy khối để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định. Đó là ý kiến do nghị sĩ Sevim Dagdelen từ đảng Cánh tả nêu ra trong cuộc phỏng vấn của tờ Global Times.

(Baonghean.vn) - Sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An tổ chức họp cho ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 - lớp thứ hai năm 2022.