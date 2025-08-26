Xe Xe máy bị ngập nước, chết máy, làm gì để tránh 'tiền mất tật mang'? Khi xe máy đi vào đoạn đường ngập sâu, nguy cơ chết máy và hư hỏng là rất cao. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách để hạn chế thiệt hại cho xe.

Trận mưa lớn sáng sớm nay (26/8) do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu. Không ít xe máy, mô tô đang lưu thông trở thành “nạn nhân”, chết máy giữa dòng nước.

Cơn mưa sáng sớm 26/8 khiến nhiều con phố ở Hà Nội thành "sông". Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong tình huống buộc phải đi qua khu vực ngập, việc xe gặp sự cố là điều khó tránh. Vì vậy, trang bị cho mình những kiến thức và nguyên tắc xử lý đúng cách sẽ giúp người lái hạn chế hư hỏng và có giải pháp phù hợp khi chẳng may rơi vào cảnh này.

3 nguyên nhân chính khiến xe bị chết máy

Theo anh Nguyễn Thành Nam - chủ một cơ sở sửa chữa xe máy tại Hà Nội, khi xe máy đi vào đoạn đường ngập nước, nhiều nguy cơ hư hỏng có thể xảy ra, cả về phần động cơ, phần điện và những thiệt hại còn dai dẳng về sau nếu không được xử lý đúng cách.

Anh Nam cho rằng, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc xe bị chết máy khi đi vào vùng ngập nước: Do nước ngập vào đến bu-gi khiến bộ phận này không đánh được lửa; Nước chui vào ống hút gió và chảy xuống chế hòa khí, hòa lẫn vào xăng làm xe không thể nổ được và nước tràn vào ống xả làm tắc đường thoát, thậm chí còn chui ngược vào đến động cơ.

"Với các nguyên nhân trên, tuỳ vào mức độ mà có thể gây ra những hệ quả khác nhau. Nhẹ thì sẽ khiến chiếc xe của bạn không thể đi được trong một khoảng thời gian, còn nặng có thể gây hỏng máy với chi phí khắc phục đến tiền triệu", anh Nam nói.

Cố băng qua những đoạn nước ngập sâu tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể mất tiền triệu để khắc phục. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cách nào để tránh xe bị chết máy khi đi đường ngập?

Lời khuyên của các chuyên gia luôn là "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tức là nếu có thể thì không nên cố băng vào những đoạn đường ngập sâu để tránh rủi ro không đáng có cho cả người và xe. Tuy nhiên, không ít trường hợp buộc phải di chuyển qua đoạn nước ngập sâu hoặc chưa đánh giá hết được mức độ ngập, dẫn đến việc không thể quay đầu.

Để tránh tối đa rủi ro do đi vào những đoạn đường ngập, các chuyên gia có một số lời khuyên như sau:

- Ước lượng và hạn chế tối đa đi vào vùng ngập: Khi thấy một đoạn đường ngập nước, hãy quan sát và ước lượng độ sâu trước khi quyết định đi vào. Đồng thời, bạn có thể quan sát xem những chiếc xe tương tự loại xe của mình có di chuyển được qua những đoạn đường ngập đó không.

Kinh nghiệm cho thấy, với xe máy, không nên di chuyển vào đoạn đường có mức nước xấp xỉ cổ ống xả hoặc ngập một nửa bánh xe. Nếu đi vào những đoạn đường ngập sâu như vậy, rất dễ làm nước chui vào ống xả, gây tắc khiến xe chết máy.

- Giữ đều ga, để số thấp: Nếu buộc phải đi qua đoạn đường ngập, hãy quan sát và chọn phần cao nhất để di chuyển, thường là ở giữa đường. Tránh đi sát lề vì khu vực này thường ngập sâu hơn, lại tiềm ẩn nguy hiểm từ hố ga hay miệng cống thoát nước.

Nếu đi xe số, nên để số thấp (số 1 hoặc số 2) để đi từ từ qua đoạn ngập. Còn với xe tay ga, bạn cố gắng giữ thật đều ga và có thể sử dụng thêm phanh, tránh tăng giảm ga đột ngột.

- Đừng ngại xuống dắt xe: Khi thấy chiếc xe của mình khó có thể đi qua được, đừng ngại xuống xe, tắt máy và dắt xe qua vùng nước sâu. Nếu đi cố, chiếc xe của bạn có thể sẽ bị chết máy và cần rất nhiều thời gian và tiền bạc để khắc phục. Nếu có thể, nên bịt ống xả bằng nilon hoặc nhét giẻ để hạn chế nước vào bên trong.

Sau khi vượt qua đoạn ngập, bạn không nên khởi động xe đi ngay mà cần tìm một vị trí thích hợp để nổ máy và rồ ga để nước trong ống xả thoát hết ra ngoài. Khi nào tiếng xe nổ “tròn” thì mới lên xe và tiếp tục di chuyển.

Xử lý thế nào trong trường hợp xe bị chết máy?

Khi chiếc xe của bạn không may bị chết máy giữa đoạn đường ngập, hãy bình tĩnh để xử lý để tránh tối đa việc chiếc xe của bạn bị hỏng nặng hơn. Nên tắt ngay máy và dắt xe đến một vị trí cao ráo cho nước tự chảy ra khỏi các bộ phận của xe, không nên cố khởi động ngay vì nước có thể đã xâm nhập vào máy, sẽ gây hại cho động cơ và hệ thống chế hoà khí.

Trường khởi động lại xe 2-3 lần mà không được, lúc này bạn không nên cố khởi động nữa vì có thể chiếc xe của bạn đã gặp vấn đề thuộc 1 trong 3 nguyên nhân được nêu ở phía trên và cần xử lý theo cách khác nhau.

Khi bu-gi của bạn bị ngấm nước (đây là nguyên nhân đơn giản nhất), khiến bộ phận này không đánh lửa được, chúng ta có thể tháo bu-gi ra bằng đồ chuyên dụng được nhà sản xuất trang bị theo xe, làm sạch và lau khô bu-gi bằng giẻ khô, sau đó lắp vào và thử khởi động lại.

Việc tháo và làm khô bu-gi là cách đơn giản nhất giúp chiếc xe nổ máy. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Nguyên nhân thứ hai, nếu chiếc xe bị nước vào chế hoà khí, bạn cần khóa xăng và xả cho hết số xăng cũ còn đọng lại trong bộ chế hòa khí, sau đó mở lại xăng. Có thể làm lại 1-2 lần nữa cho nước hết hẳn và khởi động máy. Lúc này cần kéo "le gió" để dễ khởi động hơn.

Còn với trường hợp nước đã vào động cơ, lúc này chắc chắn bạn sẽ phải nhờ đến thợ sửa xe chuyên nghiệp để xả toàn bộ dầu nhớt trong xe, sau đó làm sạch khoang máy và thay dầu mới. Không loại trừ trường hợp xe bạn sẽ bị 2 đến 3 nguyên nhân cùng lúc và phải xử lý khá mất thời gian.

Nếu không quá hiểu biết về xe, có thể đưa đến một cơ sở sửa chữa gần đó để nhờ kiểm tra, khắc phục giúp. Tuy nhiên, cần có sự tỉnh táo nhất định để tránh bị "chặt chém" hoặc bắt sai bệnh, dẫn đến tốn kém không đáng có.

Nhiều tiệm sửa xe máy đông kín khách trong sáng 26/8. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thông thường, để vệ sinh, làm sạch bu-gi, chi phí tốn khoảng từ 10.000- 20.000 đồng. Để thay bu-gi mới, với các loại xe phổ thông, chi phí dao động từ 60.000-100.000 đồng tuỳ hãng sản xuất. Với các lỗi nặng hơn, phải xúc rửa chế hoà khí, thay dầu, thay thế các bộ phận khác,... chi phí có thể tới vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng.

Ngoài ra, để xe vận hành ổn định lâu dài, bạn nên đưa đến thợ kiểm tra toàn bộ chi tiết máy, đồng thời vệ sinh, làm khô hệ thống phanh và các mạch điện nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động trơn tru.