Xe máy đâm nhau, 2 thanh niên tử nạn trong đêm

Vào 22 giờ tối 24/11, trên Quốc lộ 15A thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Đông Sơn và Tràng Sơn (Đô Lương), xe máy do anh Nguyễn Ngọc C. (SN 2003), trú ở xóm 1, xã Hồng Sơn (Đô Lương) điều khiển từ thị trấn lên cầu Bara Đô Lương đã va chạm mạnh với xe máy do anh Thái Đắc Đ. (SN 2003), trú ở xóm 1, xã Bài Sơn đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Long Tại hiện trường, nhiều mảnh nhựa xe máy vỡ vụn tung tóe trên mặt đường, 2 nam thanh niên văng ra gần sát lề đường cách nhau khoảng 5m. 1 trong 2 chiếc xe máy của các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Long Ngay sau vụ tai nạn, cả 2 đã được đưa tới bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong./.