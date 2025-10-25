Xe máy điện giảm giá 10/2025: VinFast, Yamaha, Honda VinFast giảm 10% giá và hỗ trợ 100% phí trước bạ; Yamaha NEO’s ưu đãi trực tiếp 15 triệu đồng; Honda ICON e: tặng voucher 2 triệu hoặc trả góp 0%; Yadea giảm tới 7 triệu đồng.

Tháng 10/2025, thị trường xe máy điện tại Việt Nam ghi nhận loạt ưu đãi lớn từ các thương hiệu phổ biến. VinFast giảm 10% toàn bộ dải sản phẩm và hỗ trợ 100% phí trước bạ; Yamaha giảm 15 triệu đồng cho NEO’s; Honda tặng voucher 2 triệu đồng hoặc hỗ trợ trả góp 0% với ICON e:; Yadea công bố mức giảm đến 7 triệu đồng. Dưới đây là chi tiết chương trình, thời hạn và giá bán sau ưu đãi theo công bố của từng hãng.

Xe máy điện VinFast Vero X vừa trình làng (Ảnh: VinFast).

VinFast: giảm 10% giá, hỗ trợ 100% phí trước bạ

Chương trình áp dụng toàn quốc, kéo dài tới hết tháng 12/2025. Tổng ưu đãi người dùng thực tế nhận được lên tới khoảng 12% giá xe (giảm giá trực tiếp 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ). Bảng dưới đây thể hiện giá đề xuất, giá ưu đãi và mức chênh lệch theo công bố:

Mẫu xe Giá đề xuất (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Mức chênh lệch (triệu đồng) VinFast Feliz 2025 25,9 22,792 -3,108 VinFast Vero X 34,9 30,712 -4,188 VinFast VF DrgnFly 29,69 18,69 -11 VinFast Motio 12 10,56 -1,44 VinFast Evo Lite Neo 14,4 12,672 -1,728 VinFast Evo Neo 17,8 15,664 -2,136 VinFast Evo200 Lite 22 19,36 -2,64 VinFast Feliz Neo 22,4 19,712 -2,688 VinFast Klara Neo 28,8 25,344 -3,456 VinFast Vento Neo 32 28,16 -3,84 VinFast Vento S 49,2 43,296 -5,904 VinFast Theon S 56,9 50,072 -6,828 VinFast Evo200 22 19,36 -2,64 VinFast Evo Grand 21 18,48 -2,52 VinFast Evo Grand Lite 18 15,84 -2,16

Lưu ý: Giá trên đã gồm VAT, pin/ắc quy và bộ sạc. Các mẫu dùng pin LFP được bảo hành 6 năm toàn xe và 8 năm riêng pin (không giới hạn số km).

Yamaha NEO’s: ưu đãi trực tiếp 15 triệu đồng trong 10/2025

Yamaha Motor Việt Nam áp dụng mức giảm 15 triệu đồng cho NEO’s từ 01/10/2025 đến hết 31/10/2025. Giá niêm yết NEO’s là 49,09 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và sạc), còn 34,09 triệu đồng sau ưu đãi. Tùy đại lý/Yamaha Town có thể cộng thêm ưu đãi 1–2 triệu đồng hoặc tặng phụ kiện.

Xe máy điện Yamaha NEO’s đang được giảm giá 15 triệu đồng trong tháng 10/2025 (Ảnh: Vnexpress).

Honda ICON e:: voucher 2 triệu đồng hoặc trả góp 0%

Khách hàng mua Honda ICON e: trong tháng 10/2025 có thể chọn một trong hai ưu đãi: voucher phụ kiện trị giá 2.000.000 đồng (áp dụng tại các HEAD) hoặc gói trả góp lãi suất 0% qua các công ty tài chính liên kết.

Giá niêm yết ICON e: từ 26,4–26,8 triệu đồng (đã gồm VAT và bộ sạc), chưa gồm pin. Người mua có thể thuê pin (khoảng 350.000 đồng/tháng) hoặc mua pin (khoảng 9,8 triệu đồng). Trong khi đó, Honda CUV e: hiện chưa bán thương mại; hãng đang cho thuê xe với mức phí gần 1,5 triệu đồng/tháng, tối thiểu 6 tháng.

Xe máy điện Honda ICON e: đang được tặng voucher 2 triệu đồng (Ảnh: Honda).

Yadea: giảm giá hàng loạt, tối đa 7 triệu đồng

Yadea đang áp dụng ưu đãi cho nhiều mẫu xe trong tháng 10/2025. Giá sau đây đã gồm VAT, pin/ắc quy và bộ sạc:

Dòng xe Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Mức giảm (triệu đồng) Yadea Voltguard U 45,99 38,99 7 Yadea iCute 15,49 14,49 1 Yadea Odora S 18,49 16,5 1,99 Yadea Vigor 17,99 15,99 2 Yadea Xmen NEO 17,49 15,99 1,5 Yadea X-Sky 11,99 10,99 1 Yadea Xbull 14,49 12,99 1,5

Xe máy điện Yadea được giảm giá hàng loạt (Ảnh: Facebook).

Thu cũ đổi mới: hỗ trợ người dùng chuyển sang xe điện

Một số hãng triển khai chương trình thu cũ đổi mới cho khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện, trong đó có VinFast và Yadea. Khách hàng mang xe xăng cũ tới điểm thu mua thuộc chương trình để được định giá lại với mức hỗ trợ cao và mua xe điện mới với ưu đãi có thể lên tới 2 triệu đồng. Thời gian và địa điểm cụ thể theo thông báo từng hãng; người dùng nên theo dõi website hoặc fanpage chính thức để cập nhật.

Kết luận

Ưu đãi trong tháng 10/2025 tập trung vào giảm giá trực tiếp và hỗ trợ chi phí sở hữu ban đầu, nổi bật là gói giảm 10% và hỗ trợ trước bạ 100% của VinFast, giảm 15 triệu đồng cho Yamaha NEO’s, các lựa chọn ưu đãi khi mua Honda ICON e: và mức giảm tới 7 triệu đồng từ Yadea. Người mua nên kiểm tra điều kiện áp dụng tại đại lý trước khi chốt đơn để đảm bảo nhận đủ quyền lợi theo từng chương trình.