Xe máy mất lái lao xuống mương, 1 người chết, 1 người bị thương

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 5 bị can liên quan đến vụ giết người, tấn công khủng bố trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk xảy ra hôm 11/6 vừa qua, về tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.