Xe sang giảm giá hàng tỷ đồng kích cầu thị trường cuối năm Các thương hiệu Mercedes-Benz, Volkswagen và Jeep đang triển khai các chương trình ưu đãi lớn, giảm giá hàng trăm triệu đến hơn một tỷ đồng cho nhiều mẫu xe trong quý IV.

Thị trường xe sang sôi động với loạt ưu đãi lớn

Bước vào quý IV, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến một đợt giảm giá mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc xe sang. Nhiều thương hiệu lớn đã không ngần ngại áp dụng các chương trình ưu đãi sâu, với mức giảm lên đến hàng tỷ đồng nhằm giải phóng hàng tồn kho và kích cầu mua sắm dịp cuối năm, tạo ra cơ hội hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Mercedes-Benz dẫn đầu với mức giảm hơn một tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam và các đại lý đang mạnh tay giảm giá cho các mẫu xe hiệu suất cao. Đáng chú ý nhất là mẫu roadster mui trần Mercedes-AMG SL 43, với giá bán giảm từ 6,959 tỷ đồng xuống còn 4,893 tỷ đồng. Một mẫu xe hiệu suất cao khác là Mercedes-AMG C 43 4MATIC cũng được điều chỉnh giảm 400 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 1,799 tỷ đồng.

Mercedes-AMG C 43 4MATIC là một trong những mẫu xe được giảm giá sâu trong tháng 10.

Theo chia sẻ từ nhân viên tư vấn, chương trình này nhằm mục đích giải phóng lượng xe sản xuất năm 2023 còn tồn kho. Số lượng và màu sắc của xe có hạn, tùy thuộc vào tình trạng tại mỗi đại lý. Dù có mức giảm sâu, các mẫu xe này vẫn đối mặt với thách thức do thị trường xe thể thao tại Việt Nam còn khá kén khách.

Volkswagen ưu đãi toàn dải sản phẩm SUV và MPV

Thương hiệu xe Đức Volkswagen cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Mẫu MPV Viloran sản xuất năm 2024 được giảm trực tiếp 100 triệu đồng, đi kèm gói phụ kiện và phiếu bảo dưỡng trị giá 68 triệu đồng. Mẫu SUV 7 chỗ Teramont được giảm 200 triệu đồng tiền mặt, đưa giá bán về mức 1,788 tỷ đồng.

Volkswagen Touareg cũng nhận được ưu đãi hàng trăm triệu đồng tùy phiên bản.

Dòng SUV cao cấp Touareg cũng có mức ưu đãi hấp dẫn. Phiên bản Elegance giảm 331 triệu đồng, còn 2,368 tỷ đồng, trong khi phiên bản Luxury giảm từ 3,099 tỷ xuống còn 2,768 tỷ đồng. Các phiên bản khác cũng nhận được quà tặng là phụ kiện hoặc gói bảo dưỡng từ hãng.

Jeep gây chú ý với mức giảm giá chưa từng có

Thương hiệu xe địa hình Jeep từ Mỹ cũng đang áp dụng chương trình giảm giá mạnh tay tại đại lý. Mẫu Jeep Wrangler Rubicon có giá niêm yết hơn 4 tỷ đồng nay được chào bán với giá chỉ khoảng 2,8 tỷ đồng. Phiên bản Wrangler Sahara cũng giảm từ 3,886 tỷ xuống còn 2,638 tỷ đồng.

Mẫu bán tải Jeep Gladiator được điều chỉnh giá bán đáng kể tại đại lý.

Mẫu bán tải Jeep Gladiator cũng được điều chỉnh từ 4,248 tỷ xuống còn 3,885 tỷ đồng. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ lớn Jeep Grand Cherokee L ghi nhận mức giảm sâu nhất, từ 5,68 tỷ xuống còn 3,488 tỷ đồng. Các chương trình này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và là động thái quen thuộc của các hãng trước mùa mua sắm cao điểm cuối năm.