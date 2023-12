Xe tải băm nát đường, doanh nghiệp chậm khắc phục dù đã hứa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Khốn khổ vì ô nhiễm

Nhiều năm nay, người dân ở xóm Tây Sơn, xã Nghi Yên (Nghi Lộc) thường xuyên phản ánh tình trạng những chiếc xe tải chở đất, chở bê tông cày nát đường, gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã nhiều lần có văn bản đề nghị các doanh nghiệp có biện pháp hạn chế gây ô nhiễm môi trường cũng như sửa chữa đường bị hư hỏng, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi xóm Tây Sơn kéo dài gần 2 km, những ngày đầu tháng 12 tấp nập xe tải ra, vào. Đoạn đường chằng chịt “ổ gà”, đang ngày đêm gồng mình gánh những chiếc xe tải chở tràn thùng, hai bên đường bụi mịn bám trắng xóa. Mỗi lần xe tải chạy qua, bụi bay mù mịt.

Bụi bay mù mịt mỗi lần xe tải chạy qua. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Nguyễn Văn Đồng – Xóm trưởng xóm Tây Sơn cho biết, tuyến đường này nối từ Quốc lộ 1A vào trung tâm cai nghiện, trước đây từng được đổ nhựa. “Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nhựa đường đã không còn một khúc nào nữa. Đường tan nát hết cả, người dân rất bức xúc”, ông Đồng nói.

Không chỉ cày nát đường, làm ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường này, những chiếc xe tải còn làm vương vãi đất mỗi lần chạy ra Quốc lộ 1A. “Chúng tôi kinh doanh dọc Quốc lộ 1A, không mở cửa thì không được,mà mở cửa là bụi bay vào bám đầy nhà, nhiều hôm rót ly nước chưa kịp uống thì bụi đã dính đầy ly rồi”, anh Hoàng Văn Bắc - một người dân sống bên đường nói.

Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Nghi Yên, qua tiếp xúc và nhận phản ánh của nhân dân trên địa bàn xóm Tây Sơn thì tình trạng ô nhiễm môi trường do việc sản xuất và vận chuyển vật liệu từ các mỏ đất, đá của các công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty Xây dựng Hòa Hiệp, Công ty MCK gây ra tình trạng bụi, mùi, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trên địa bàn nói chung và các hộ dân sinh sống tại khu vực này nói riêng. Không những thế, còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái đập Lèn, nguồn nước của các hộ dân sinh sống ở đây.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến của người dân, UBND xã đã tiến hành kiểm tra và cho thấy, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi xóm Tây Sơn qua các mỏ tại khu vực Lèn Dơi đang xuống cấp nghiêm trọng, lưu lượng xe tải vận chuyển vật liệu từ các mỏ hoạt động thường xuyên, liên tục, tình trạng khói bụi làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân, mặc dù đã được các công ty thường xuyên tưới nước mặt đường để giảm thiểu khói bụi.

Cũng theo báo cáo của UBND xã Nghi Yên, kiểm tra trạm trộn của các công ty này cho thấy, quá trình sản xuất hoạt động liên tục... Các bể chứa xử lý nước thải còn chưa đạt đúng, đủ về tiêu chí môi trường. UBND xã đã tiến hành làm việc với các công ty trên, đề nghị có phương án khắc phục, giảm thiểu sản xuất để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường cho nhân dân. Các công ty đã có cam kết thay thế hệ thống sản xuất mới, lắp thêm hệ thống phun sương để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm trong quá trình sản xuất.

Tuy vậy, theo người dân, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục. “Trước đây, họ trộn bê tông ngay đối diện với xóm Tây Sơn, bị người dân phản ánh ô nhiễm. Vào giữa năm 2021, họ đã chuyển vào trong, cách khu dân cư gần 1 km. Tuy nhiên, mùi khét vẫn xộc thẳng về phía xóm, khiến chúng tôi không thể chịu nổi", chị Nguyễn Thị Nguyệt (43 tuổi) ở xóm Tây Sơn phản ánh.

Bên trong một trạm trộn bê tông. Ảnh: Tiến Hùng

Cần sớm khắc phục

Liên quan đến vấn đề này, tháng 7/2023, sau khi nhận được kiến nghị của người dân, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra và làm việc với Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy, phản ánh của nhân dân xã Nghi Yên về hoạt động của trạm trộn bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, như chưa có hệ thống phun sương cố định và di động để dập bụi tại khu vực cấp liệu và khu vực xúc, bốc nguyên liệu; Việc tưới ẩm mặt đường thực hiện chưa hiệu quả. Do đó, lượng bụi phát sinh do hoạt động sản xuất và phương tiện giao thông đi lại tương đối lớn. Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải từ quá trình đốt dầu DO, tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra vẫn phát sinh mùi khét. Công ty chưa thực hiện quan trắc khí thải định kỳ nên chưa có cơ sở để đánh giá được mức độ ô nhiễm.

Về phản ánh của người dân liên quan đến tuyến đường đi vào khu vực dự án, theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, do quá trình lưu thông của các phương tiện vận chuyển (với lưu lượng cao, trọng tải lớn) làm tuyến đường xuống cấp, không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam cam kết phối hợp với chủ đầu tư các dự án trong khu vực để có phương án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường hiện trạng nêu trên, đảm bảo an toàn, mỹ quan và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt và xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng. Tăng cường các biện pháp tưới ẩm dập bụi trong khuôn viên dự án và khu vực đường đi vào dự án. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư các dự án trong khu vực đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng thi công nâng cấp tuyến đường hiện trạng từ Quốc lộ 1A vào khu vực thực hiện dự án nêu trên để đảm bảo an toàn, mỹ quan và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyến đường tan nát do xe tải. Ảnh: Tiến Hùng

Theo lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, huyện cũng đã nhiều lần có văn bản, trong đó, yêu cầu Công ty TNHH Hòa Hiệp chịu trách nhiệm tưới ẩm đoạn từ Lèn Dơi đi Quốc lộ 1A, còn Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam có trách nhiệm tưới ẩm, vệ sinh đoạn đường từ điểm đấu nối Quốc lộ 1A đi đến trạm trộn bê tông cũ để hạn chế tối đa bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, đá. Thường xuyên kiểm tra và xử lý “ổ voi, ổ gà” trên tuyến đường vận chuyển từ khu vực sản xuất của các đơn vị ra Quốc lộ 1A. Thông báo, quán triệt cho các lái xe tổ chức che chắn, phủ bạt kín thùng xe, tuyệt đối không chở nguyên, vật liệu quá tải trọng, không để rơi vãi trên đường, giảm tốc độ khi qua đoạn đường này.

Về đầu tư nâng cấp tuyến đường từ khu vực Lèn Dơi ra đến Quốc lộ 1A, UBND huyện Nghi Lộc cũng đã có văn bản yêu cầu, trước ngày 30/8/2023, Công ty TNHH Hòa Hiệp phối hợp với đơn vị thiết kế hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện. Phấn đấu khởi công xây dựng đường sau ngày 2/9/2023, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, cho đến nay, tuyến đường này vẫn chưa được khởi công xây dựng, và chắc chắn sẽ không thể bàn giao, đưa vào sử dụng trước thời hạn mà UBND huyện Nghi Lộc đã đưa ra.

“Rõ ràng, tuyến đường hư hỏng là do xe tải của các công ty gây ra, năm ngoái họ cũng hứa sẽ xây dựng đường mới, nhưng sau đó không thấy. Năm nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND huyện Nghi Lộc cũng đã có văn bản yêu cầu và các công ty cũng đã cam kết sẽ làm đường xong trước ngày 31/12, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nếu bây giờ khởi công cũng không kịp thời hạn cam kết”, một lãnh đạo UBND xã Nghi Yên nói.