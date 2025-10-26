Xe Tesla, tro cốt và đền thờ: Những vật thể lạ ngoài không gian Ngoài vệ tinh, con người đã gửi nhiều vật thể độc đáo vào vũ trụ, từ chiếc Tesla Roadster của Elon Musk, tro cốt người quá cố cho đến cả một ngôi đền Phật giáo thu nhỏ.

Trong quá trình khám phá vũ trụ, con người không chỉ phóng các thiết bị khoa học mà còn đưa lên quỹ đạo nhiều vật thể độc đáo, đôi khi kỳ lạ. Những vật thể này, từ xe hơi thể thao, di vật lịch sử đến các biểu tượng tâm linh, phản ánh văn hóa và cả những khoảnh khắc đặc biệt của nhân loại.

Hành trình của chiếc Tesla Roadster trong không gian

Trường hợp nổi tiếng nhất có lẽ là chiếc ô tô thể thao Tesla Roadster màu đỏ anh đào của tỷ phú Elon Musk. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, công ty SpaceX đã phóng chiếc xe này vào không gian trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida.

Do cần một vật thử nghiệm cho chuyến bay, ông Musk đã quyết định sử dụng chính chiếc xe cá nhân của mình. Chiếc xe được trang bị camera để ghi lại những hình ảnh ấn tượng về Trái Đất từ xa, với một người nộm tên "Starman" mặc bộ đồ vũ trụ của SpaceX ngồi sau tay lái. Hiện tại, chiếc xe đang bay cách Trái Đất khoảng 248 triệu km và quỹ đạo của nó thường xuyên cắt ngang quỹ đạo của Sao Hỏa.

Chiếc xe Tesla của Elon Musk đang bay cách Trái Đất khoảng 248 triệu km. Ảnh: SpaceX

Gần đây, Trung tâm Hành tinh nhỏ (MPC) đã xác định vật thể này là tiểu hành tinh nhân tạo, đặt tên là 2018 CN41, sau khi các nhà thiên văn nhận ra đường bay của nó hoàn toàn khớp với tầng trên của tên lửa Falcon Heavy mang theo chiếc xe.

Không chỉ xe hơi: Các vật thể độc đáo khác

Ngoài chiếc Tesla, nhiều vật thể khác cũng đã được gửi vào không gian với những mục đích và ý nghĩa riêng, từ tưởng niệm người đã khuất đến biểu trưng cho văn hóa và lịch sử Trái Đất.

Tro cốt và những chuyến bay tưởng niệm

Việc gửi tro cốt người đã khuất vào vũ trụ đã trở thành một hình thức tưởng niệm đặc biệt. Một công ty có trụ sở tại Houston, Texas, đã thực hiện các chuyến bay mang tro cốt và ADN vào không gian từ năm 1994. Năm 1997, trong chuyến bay "Founders Flight", công ty này đã đưa tro cốt của 24 người lên quỹ đạo, bao gồm cả Gene Roddenberry, người tạo ra loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Star Trek.

Ngay cả các nhiệm vụ chính thức của NASA cũng có hành động tưởng niệm. Năm 1971, phi hành đoàn Apollo 15 đã để lại một bảng vinh danh các phi hành gia đã qua đời tại thung lũng Hadley Rille trên Mặt Trăng.

Từ di vật cổ đại đến biểu tượng tâm linh

Không chỉ hài cốt con người, xương khủng long cũng từng du hành vào vũ trụ. Một mảnh xương của khủng long bạo chúa T.rex đã được đưa lên tàu Orion của NASA vào năm 2014. Hành động này được giải thích như một lời nhắc nhở về lịch sử sinh vật lâu đời trên Trái Đất.

Về mặt tâm linh, các nhà sư Phật giáo ở Nhật Bản từng gửi một ngôi đền nhỏ lên quỹ đạo bằng vệ tinh. Ngôi đền có kích thước chỉ bằng một hộp giao hàng cỡ trung, được phủ vàng lá bảo vệ và chứa một tượng Phật bên trong. Ý tưởng của dự án là để những lời cầu nguyện của người Nhật sống ở nước ngoài có thể được gửi gắm đến người thân đã khuất mỗi khi vệ tinh chứa ngôi đền bay qua.