Xe Trung Quốc tăng tốc tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ

Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng nhanh tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ nhờ lợi thế giá bán và công nghệ xe điện. Dữ liệu mới nhất cho thấy thị phần đã vượt 30% ở nhiều thị trường chủ chốt như Thái Lan, Israel và Chile, đồng thời tăng nhanh tại Brazil và Australia.

Giá rẻ và xe điện: mũi nhọn cạnh tranh

Lợi thế chi phí từ sản xuất pin trong nước và chuỗi cung ứng tối ưu giúp xe điện Trung Quốc có giá bán cạnh tranh hơn so với sản phẩm Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu hay Mỹ. Nhờ đó, người tiêu dùng tại các nền kinh tế nhạy cảm giá có thêm lựa chọn tiếp cận xe điện với chi phí hợp lý.

BYD, Changan, GWM hay MG đang mở rộng hiện diện tại Brazil, Thái Lan, Israel, Indonesia… Trong đó, xe thuần điện BYD Seal đã có mặt ở Brazil từ năm 2023, cho thấy chiến lược thâm nhập các thị trường mới nổi bằng danh mục xe điện giá cạnh tranh.

Thị phần dịch chuyển nhanh ở các thị trường mới nổi

Làn sóng xe Trung Quốc đang lấy thị phần của các hãng lâu đời như Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Kia, Fiat, Renault, Volkswagen, Chevrolet và Ford tại nhiều quốc gia.

Brazil: thị phần tăng từ 6,8% (9 tháng 2024) lên 9,1% (2025), đứng thứ tư toàn thị trường sau Fiat, Volkswagen và Chevrolet.

Australia: thị phần xe Trung Quốc tăng từ 11,4% lên 16,7% vào tháng 9/2025.

Chile: thương hiệu Trung Quốc đạt 30,9% thị phần.

Thái Lan, Israel: thị phần trên 30%.

UAE: khoảng 16–17%.

Nam Phi, Indonesia: trên 12%; tại Indonesia, BYD vươn lên vị trí thứ 6 toàn thị trường.

Ukraine: BYD tăng thị phần từ 3% lên 7,7%.

Các con số đáng chú ý năm 2025

Uruguay: thị phần xe Trung Quốc tăng 12,6% so với 2024.

Israel: tăng 11,5%.

Indonesia: tăng 6,5%.

Ukraine: tăng 6,2%.

Australia: tăng 5,3%.

Thị trường Thị phần/biến động Ghi chú Thái Lan Trên 30% Thị phần xe Trung Quốc Israel Trên 30% Thị phần xe Trung Quốc Chile 30,9% Thị phần xe Trung Quốc Brazil 6,8% (9T/2024) → 9,1% (2025) Hãng Trung Quốc đứng thứ tư toàn thị trường Australia 11,4% → 16,7% (9/2025) Tăng nhanh trong năm 2025 UAE Khoảng 16–17% Thị phần xe Trung Quốc Nam Phi Trên 12% Thị phần xe Trung Quốc Indonesia Trên 12% BYD đứng thứ 6 toàn thị trường Ukraine BYD 3% → 7,7% Thị phần riêng của BYD

Đầu tư công suất: BYD mở nhà máy ở Brazil

Nhà máy BYD tại Camacari (Brazil) dự kiến vận hành từ cuối 2026, có thể tạo thêm 10.000 việc làm. Trước đó, quá trình xây dựng từng bị tạm hoãn do các cáo buộc lạm dụng lao động.

Tác động đến các hãng truyền thống

Sự bứt phá của xe Trung Quốc đang làm thay đổi bản đồ cạnh tranh. Ở Chile, Chevrolet mất thị phần vào tay GWM và Changan; tại Colombia, Ford bị BYD đẩy khỏi top 10; Australia ghi nhận mức tăng thị phần đáng kể của xe Trung Quốc lên 16,7% vào tháng 9/2025. Các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ chịu sức ép ở các phân khúc phổ thông lẫn xe điện.

Thách thức còn tồn tại

Dù tăng trưởng mạnh, các hãng Trung Quốc vẫn đối mặt thách thức về niềm tin thương hiệu và tiêu chuẩn an toàn tại các thị trường phát triển. Tuy nhiên, ở các nền kinh tế mới nổi, lợi thế chi phí và tốc độ tung sản phẩm đang giúp họ trở thành lựa chọn hàng đầu.

Triển vọng

Với đà tăng thị phần tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, cùng chiến lược mở rộng linh hoạt và tập trung vào xe điện, việc Trung Quốc trở thành cường quốc xuất khẩu ôtô số một thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.