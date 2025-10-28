Xe xăng cỡ A Việt Nam: Thị phần teo tóp vì xe điện 9 tháng 2025, xe xăng cỡ A đạt 11.915 xe, thấp hơn gần 4.500 xe so với cùng kỳ 2024; VinFast VF 3, VF 5 mỗi tháng bán vượt nhiều mẫu A-SUV và hatchback.

Thị phần xe xăng cỡ A tại Việt Nam đang co hẹp khi nhóm ôtô điện đô thị cùng cỡ tăng tốc. Theo số liệu VAMA và TC Motor, lũy kế 9 tháng 2025, các mẫu xe xăng hạng A (gồm hatchback và A-SUV) đạt 11.915 xe, thấp hơn gần 4.500 xe so với 16.378 xe của cùng kỳ 2024. Trong khi đó, riêng tháng 9, VinFast VF 5 bán 3.847 xe và VF 3 đạt 2.682 xe, tạo sức ép trực diện lên nhóm xe xăng giá rẻ.

Bức tranh 9 tháng: Đà co hẹp rõ rệt

Nhóm xe xăng cỡ A từng là lựa chọn phổ biến cho khách lần đầu mua xe nay ghi nhận đà giảm. Sau 9 tháng 2025, Kia Sonet dẫn đầu nhóm với 3.591 xe, kế đến Toyota Raize 2.541 xe và Hyundai Grand i10 2.255 xe. So với cùng kỳ 2024, mức tiêu thụ toàn phân khúc thấp hơn đáng kể, phản ánh nhu cầu suy yếu và sự dịch chuyển sang xe điện.

Mẫu xe 3 quý 2024 (xe) 3 quý 2025 (xe) Kia Sonet 5.083 3.591 Toyota Raize 2.968 2.541 Hyundai Grand i10 3.292 2.255 Toyota Wigo 1.900 1.657 Hyundai Venue 2.584 1.653 Kia Morning 551 218

Tháng 9 cho thấy xu hướng: Tăng nhẹ nhưng không bền vững

Tháng 9, tổng doanh số nhóm xe xăng cỡ A đạt 1.174 xe. Phần lớn mẫu xe tăng nhẹ so với tháng 8, ngoại trừ Toyota Raize (290 xe) và Toyota Wigo (110 xe) giảm so với kỳ trước. Kia Morning bán 32 xe, cải thiện hơn 6 lần nhờ bản nâng cấp, nhưng lũy kế từ đầu năm vẫn rất thấp.

Đà tăng ngắn hạn từng xuất hiện trong giai đoạn ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp từ tháng 9/2024, song khoảng cách lũy kế đến nay vẫn nới rộng. Dữ liệu cho thấy mức giảm gần 4.500 xe trong 9 tháng 2025 so với cùng kỳ 2024.

Xe điện đô thị gây áp lực trực diện

Trong tháng 9, VinFast VF 5 đạt 3.847 xe; con số này còn vượt tổng lượng Kia Sonet bán ra từ đầu năm. VinFast VF 3 đạt 2.682 xe trong tháng, cao hơn doanh số lũy kế 9 tháng của Hyundai Grand i10. Chênh lệch lớn ở các mẫu cùng cỡ cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn của người mua.

Giá bán cạnh tranh là một nguyên nhân. VinFast VF 3 có giá 299 triệu đồng, VinFast VF 5 giá 529 triệu đồng; bên cạnh đó có Wuling Mini EV từ 197 triệu đồng và Wuling Bingo từ 399 triệu đồng. Xe điện hiện được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, giúp người mua tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh; một số mẫu còn có ưu đãi sạc miễn phí tại hệ thống công cộng V-GREEN, giảm chi phí sử dụng.

Khoảng trống thị trường ngày càng hẹp

Thị hiếu chuộng xe gầm cao khiến A-SUV từng bùng nổ, song nay nhu cầu chủ yếu bó hẹp trong đô thị và tiếp tục bị xe điện lấn sân. Ngay ở ngách đô thị nhỏ, các lựa chọn như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning hay các A-SUV như Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue đều chịu cạnh tranh quyết liệt từ EV đô thị.

Một điểm sáng mới xuất hiện là Suzuki Fronx với hệ truyền động hybrid, có thể thu hút một nhóm khách lần đầu mua xe. Dù vậy, theo bối cảnh doanh số hiện tại, việc đạt mốc 500–1.000 xe/tháng không đơn giản.

