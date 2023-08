Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - “Pirates of the Caribbean” (bản nhạc phim "Cướp biển vùng Caribbean") - một tiết mục trong chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An diễn ra tối 12/8, tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh).