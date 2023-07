Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam đá World Cup 2023 ở đâu, kênh nào?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình lịch sử của bóng đá Việt tại đấu trường đỉnh cao số 1 thế giới. Huỳnh Như và các đồng đội lần đầu tiên được hít thở bầu không khí World Cup.

Năm nay, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức World Cup nữ dễ dàng bởi khung giờ diễn ra các trận đấu thường diễn ra từ khoảng 8h00 cho đến buổi chiều hàng ngày.

Khán giả Việt Nam được theo dõi trực tiếp World Cup nữ 2023.

Trong lần dự World Cup nữ đầu tiên này, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm tại Bảng E, cùng bảng với nhà đương kim vô địch ĐT nữ Mỹ, đương kim á quân ĐT nữ Hà Lan và đại diện châu Âu ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Theo lịch thi đấu chính thức, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp ĐT nữ Mỹ vào ngày 22/7 lúc 8h00 trên SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand.

Ngày 27/7, ĐT Nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Bồ Đào Nha trên SVĐ Waikato, Hamilton, New Zealand vào lúc 14h30.

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, ĐT Nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Hà Lan vào lúc 14h00 ngày 1/8 trên SVĐ Dunedin (Forsyth Barr), Dunedin, New Zealand.

Năm 2023 cũng là kỳ đầu tiên FIFA áp dụng thể thức 32 đội cho World Cup nữ. Ngoài chiếc cúp vô địch danh giá, World Cup nữ sẽ có các giải thưởng khác trao cho các cầu thủ và đội tuyển với màn trình diễn xuất sắc nhất. Được biết, có 5 giải thưởng gồm: Giải thưởng Quả bóng vàng cho Cầu thủ xuất sắc nhất; Giải thưởng Chiếc giày vàng cho Vua phá lưới của giải; Giải thưởng Găng tay vàng cho Thủ môn xuất sắc nhất; Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất; Giải thưởng Fair Play cho Đội có tinh thần chơi đẹp nhất.

3 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, đơn vị sở hữu độc quyền phân phối bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023 tại Việt Nam là VMG Media cho biết, Truyền hình Quốc Hội Việt Nam phát sóng trực tiếp 32 trận đấu (Kênh 7). Bên cạnh đó, VTVcab là đơn vị phát sóng, sản xuất toàn bộ 64 trận đấu của giải, khán giả có thể xem trên các hạ tầng TV360, AVG, ClipTV...