Xét giảm thời gian thi hành án tù giam đối với gần 1.500 phạm nhân

Đồng chí Trần Ngọc Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lý Dương

Ngày 24/1, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù - Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An họp xét giảm thi hành án phạt tù dịp tết Nguyên đán năm 2022 đối với 1.472 phạm nhân đang chấp hành án tại các Trại giam số 3, số 6 Cục C10, Bộ công an.

Tham dự có Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị có phạm nhân được xét giảm.



Trước khai mạc phiên họp, đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, việc xét giảm án cho những phạm nhân vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước dành cho phạm nhân, đây cũng là động lực khuyến khích, động viên các phạm nhân còn đang chấp hành án phấn đấu học tập, lao động, cải tạo để sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Quán triệt tinh thần, ý nghĩa của việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Hội đồng giảm án đã tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị xét giảm nghiêm túc, tích cực, khách quan, công tâm, đúng luật định và đã xem xét, chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1448 phạm nhân.

Những phạm nhân được xét chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù do trong quá trình thi hành án có ý thức cải tạo tốt, thi hành được 1/3 mức án trở lên và đã thi hành các nghĩa vụ dân sự từ ½ trở lên theo quy định.