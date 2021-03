Xét nghiệm tự nguyện Covid-19: Đáp ứng nhu cầu chính đáng người dân

Xét nghiệm có thu phí

Hơn 1 tuần trở lại đây, mỗi ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An đón khoảng 40-50 người đến thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo hình thức tự nguyện, có thu phí. Những người này được chia làm 3 nhóm, gồm: Những người chuẩn bị xuất cảnh đi lao động ở nước ngoài; người chuẩn bị đến địa phương có yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính; người chuẩn bị trở về làm việc ở nhà máy, xí nghiệp có yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid -19 âm tính...

Người dân đăng ký xét nghiệm Covid-19 tự nguyện, có thu phí tại CDC Nghệ An. Ảnh: Thái Minh Anh Nguyễn Duy Hùng, 31 tuổi, ở huyện Quỳ Hợp chuẩn bị trở lại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh làm việc. Anh Hùng cho hay: “Từ ngày 16/2, tỉnh Quảng Ninh có yêu cầu người lao động từ tỉnh, thành khác về Quảng Ninh phải xét nghiệm Covid-19 và khi có kết quả âm tính mới được đi làm trở lại. Với những người như mình từ Nghệ An (vùng không có dịch) đến Quảng Ninh (vùng có dịch) thì phải có giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính trong thời gian từ 3-7 ngày trước đó; nếu không có giấy xét nghiệm, phải thực hiện tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày... Rất may, tỉnh Nghệ An đã cho phép xét nghiệm tự nguyện”.

Tương tự, chị Bùi Thị Hoa, 26 tuổi ở huyện Nam Đàn, chuẩn bị đi làm việc trở lại ở một khu công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Trước nguy cơ của dịch, giám đốc của công ty đã yêu cầu nhân viên khi trở lại đều phải “sạch” Covid-19 để bảo vệ công ty, đảm bảo sản xuất. Khi trở lại, nhân viên cầm kết quả, hóa đơn chi phí xét nghiệm Covid-19 nộp lên trên sẽ được hỗ trợ trở lại một phần kinh phí. Việc thực hiện xét nghiệm ở CDC Nghệ An rất nhanh, bản thân không gặp khó khăn trở ngại gì”.

Cán bộ CDC Nghệ An thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân có nhu cầu. Ảnh: Thái Minh Công tác xét nghiệm tự nguyện, có thu phí ở CDC Nghệ An đang được tổ chức tốt, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Khi người dân có nhu cầu xét nghiệm đến đây yêu cầu bắt buộc là phải đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; vào phòng tiếp đón, làm phiếu đề xuất yêu cầu xét nghiệm tự nguyện Covid-19. Sau đó, cán bộ, nhân viên CDC Nghệ An căn cứ phiếu đề xuất, kiểm tra chứng minh nhân dân và làm thủ tục thu tiền, xuất hóa đơn đỏ cho người dân. Tiếp đó, người dân sang bộ phận lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ được CDC Nghệ An trả trong ngày, sau 8-12 giờ lấy mẫu.

Việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí ở CDC Nghệ An hiện nay được thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể: Ngày 20/02, Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 552 “Về việc triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí” gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Công văn nêu rõ: “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, địa chỉ 140, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh (đơn vị được cấp phép theo Quyết định số 1027/QĐ-VSDTTƯ ngày 18/08/2020 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) được triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí đối với những trường hợp có nhu cầu.

Mức giá thu phí dịch vụ xét nghiệm thực hiện theo Công văn số 5834/ BYT-KH- TC ngày 27/10/2020 về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu, cụ thể: Dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng Real - time PCR đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm. (Mức giá này được áp dụng cho đến khi Bộ Y tế có chỉ đạo mới)... Nguồn thu dịch vụ xét nghiệm theo hình thức tự nguyện được sử dụng để thanh toán các chi phí liên quan cho việc triển khai xét nghiệm và phải được theo dõi, quản lý trên sổ sách kế toán đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Đơn vị phải cung cấp hóa đơn tài chính cho người có nhu cầu xét nghiệm”. Tăng hiệu quả phòng, chống dịch

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An chia sẻ: Trong một thời gian dài thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Nhà nước ta đảm bảo hoàn toàn nguồn lực để xét nghiệm giám sát dịch từ vật tư tiêu hao, nhân lực cho đến xăng xe vận chuyển mẫu, kinh phí hoạt động cho lực lượng chống dịch, xét nghiệm. Tuy nhiên, do dịch kéo dài, nguồn lực để phòng, chống dịch yêu cầu rất lớn, Nhà nước mới dần triển khai các hướng khác nhau nhằm bảo đảm công tác này như chi trả xét nghiệm Covid-19 từ quỹ bảo hiểm y tế, hay xét nghiệm tự nguyện có thu phí.

TS Nguyễn Văn Định cho biết: Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí không phải là thu phí 100% mà cần được hiểu là người dân đồng chi trả. Ảnh: Thanh Hoa Việc triển khai xét nghiệm có thu phí được xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân và thực tế yêu cầu phát triển đảm bảo mục tiêu kép vừa sản xuất, vừa chống dịch. Cụ thể: Thứ nhất, đã và đang có một lượng lớn người từ nước ngoài nhập cảnh về và những người trong nước xuất cảnh ra ngoài. Yêu cầu chống dịch của các quốc gia đi và đến đều phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Thứ hai, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều địa phương và các cơ sở nhà máy (đặc biệt các doanh nghiệp nước ngoài) đã yêu cầu những công nhân quay trở lại phải có chứng nhận âm tính. Thứ ba, nhiều người dân có nhu cầu, có quyền chính đáng được biết tình trạng của bản thân có bị nhiễm Covid-19 hay không.

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức tự nguyện, có thu phí không phải là thu phí 100% mà cần được hiểu là người dân đồng chi trả. Thực tế, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ một phần kinh phí cho hình thức xét nghiệm này. Mức phí 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm mà người dân chi trả thực tế chỉ mới đủ cho một số sinh phẩm, vật tư tiêu hao. Trong khi đó, để cấu thành nên giá thực tế cho mỗi mẫu xét nghiệm còn phải tính đến khấu hao về máy, chi phí lao động, điện nước...

Kết quả xét nghiệm Covid-19 sẽ được trả trong ngày. Ảnh: Thành Cường Tiến sĩ Nguyễn Văn Định cho hay: Tất cả nguồn thu từ hình thức xét nghiệm tự nguyện này không phải là xã hội hóa hay dịch vụ mà chỉ phục vụ cho công tác chống dịch. Nguồn thu này sẽ được quay vòng mua sinh phẩm, vật tư tiêu hao để bù đắp, tiếp tục thực hiện xét nghiệm cho những đối tượng sau, không chi trả cho mục đích khác.

Hiện nay, Nghệ An đã và đang làm tốt công tác kế hoạch, dự trù và mua sắm đầy đủ sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm, đáp ứng cho tất cả tình huống dịch. Với lưu lượng người xét nghiệm tự nguyện như hiện nay thì không ảnh hưởng đến việc xét nghiệm chống dịch nói chung. Tuy nhiên, khi xảy ra tình huống dịch lan rộng, việc xét nghiệm tự nguyện sẽ phải tạm dừng để ưu tiên cho người có nguy cơ phơi nhiễm, có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Để giảm tải, tăng hiệu quả hoạt động chống dịch, hiện nay Sở Y tế đang chỉ đạo các đơn vị đủ năng lực xét nghiệm trên địa bàn tỉnh (Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông) hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thẩm định, cấp phép được thực hiện xét nghiệm khẳng định. Việc mở rộng cơ sở xét nghiệm khẳng định sẽ giúp cho các đơn vị mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh, cũng như giúp giảm tải cho CDC Nghệ An.

“Trong khi chờ các đơn vị được cấp quyền xét nghiệm khẳng định, CDC Nghệ An cần tiếp tục làm tốt công tác xét nghiệm theo hình thức tự nguyện có thu phí, cũng như làm tốt công tác rà soát, truy vết, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ mang dịch bệnh vào địa bàn, nhằm tăng độ an toàn chống dịch, song song phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, CDC tỉnh cũng có thể nghiên cứu để xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu của người dân”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu trong chuyến thăm và làm việc vào ngày 23/02 tại đơn vị./.