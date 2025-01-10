Pháp luật Xét xử đường dây lập khống bệnh án, trục lợi bảo hiểm hơn 6 tỷ đồng Với ý định chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm, Lê Thị Hà An đã móc nối với nhiều đối tượng, lập bệnh án khống đề nghị các công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Giúp sức cho An có mẹ của bị cáo này và nhiều bác sĩ, điều dưỡng.

Ngày 30/9, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với 60 bị cáo về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Gian lận bảo hiểm y tế, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Thị Hà An (áo xanh đứng đầu bàn bên trái) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cầm đầu đường dây lừa đảo, gian lận bảo hiểm này là bị cáo Lê Thị Hà An (SN 1989, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An). Cùng bị xét xử có bị cáo Thái Thị Mai (SN 1967, mẹ của An, từng là điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ).

Vụ án này có nhiều bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng… công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ và Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Lê Thị Hà An từng tham gia tập huấn nhân viên tư vấn bảo hiểm cho Công ty TNHH Manulife Việt Nam nên biết được nếu người tham gia bảo hiểm bị bệnh gãy xương, bỏng thì sẽ được các công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi với số tiền lớn.

Với ý định chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm, An liên hệ với những người đã mua hợp đồng bảo hiểm hoặc thuyết phục những người khác mua hợp đồng bảo hiểm. Sau đó, An sẽ lập bệnh án khống đề nghị các công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm. Khi những người này đồng ý, An yêu cầu họ đưa từ 60 đến 100 triệu đồng để lập khống hồ sơ bệnh án cho họ.

Lê Thị Hà An đã móc nối với mẹ ruột là Thái Thị Mai và một số bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y khoa Vinh gồm: Nguyễn Quốc Việt (SN 1984), Hoàng Thị Hiền (SN 1990), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993)… để lập khống các hồ sơ bệnh án bị “gãy xương”, “bỏng”.

Sau khi lập khống hồ sơ bệnh án, An chuyển cho các đối tượng liên quan để sử dụng các bệnh án này đề nghị các công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Để được thanh toán quyền lợi bảo hiểm, công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ yêu cầu người bệnh đi khám lại tại trung tâm khám chữa bệnh và phòng khám để xác nhận kết quả. Để hồ sơ khám lại phù hợp với bệnh án làm khống trước đó, An đã móc nối với các nhân viên tại các phòng khám.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Hà An đã móc nối các đối tượng lập khống 37 hồ sơ bệnh án “gãy xương”, “bỏng”, trục lợi từ các công ty bảo hiểm nhân thọ hơn 6,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lê Thị Hà An thừa nhận đã dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo, gian lận bảo hiểm.

Đại diện các công ty bảo hiểm tham dự tòa yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ. Các bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hà An 16 năm tù, Thái Thị Mai 7 năm tù, Nguyễn Quốc Việt 6 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị phạt tù giam, tù treo và một số bị cáo bị phạt tiền.