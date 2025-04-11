Xhaka hồi sinh ở Sunderland, nổ súng trận hòa 1-1 Everton Xhaka ghi bàn ở trận hòa 1-1 với Everton, làm hạt nhân đưa Sunderland vào top 4 sau 10 vòng: 3 kiến tạo, 552 đường chuyền, 9 cơ hội từ cố định.

Phút 46, cú sút xa hiểm hóc của Granit Xhaka xé lưới Everton, giữ lại 1 điểm cho Sunderland trong trận hòa 1-1 trên sân nhà. Bàn thắng ấy không chỉ cứu trận đấu, mà còn khẳng định vai trò thủ lĩnh của bản hợp đồng 13 triệu bảng trong hành trình chen chân vào top 4 sau 10 vòng Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Xhaka tỏa sáng ở Sunderland.

Xhaka định hình cuộc chơi, từ bàn thắng đến nhịp điệu

Sự xuất hiện của Xhaka – nhà vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen – lập tức nâng tầm Sunderland. Trước trận gặp Everton, Jamie Carragher gọi anh là bản hợp đồng của mùa giải. Sau 90 phút, tầm ảnh hưởng ấy tiếp tục được củng cố khi Xhaka nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

“Cậu ấy có màn thể hiện xuất sắc, vượt trội hơn hẳn hầu hết mọi người khác trên sân. Liệu có ai ở Ngoại hạng Anh đang tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy ở bất kỳ nơi nào không? Có lẽ là không.” – Carragher nói sau trận.

Xhaka xé lưới Everton.

Những con số biết nói sau 10 vòng

Tác động của Xhaka không chỉ đến từ cảm quan. Các chỉ số ở Ngoại hạng Anh sau 10 vòng cho thấy anh là trụ cột ở tuyến giữa Sunderland.

Chỉ số Giá trị Ghi chú Kiến tạo 3 Sau 10 vòng Cơ hội tạo ra Đồng hạng 11 Toàn giải Cơ hội từ cố định 9 Chỉ có 2 cầu thủ nhiều hơn Đường chuyền 552 Top 20 giải đấu Chuyền dài hoàn thành 52 Chỉ Marcos Senesi nhiều hơn Bóng đưa vào vòng cấm 56 Thuộc nhóm dẫn đầu Giành lại quyền kiểm soát 49 Thuộc nhóm dẫn đầu Trận gặp Everton 5 cơ hội, 1 bàn Tạo cơ hội nhiều nhất trận; ghi bàn phút 46

Các thông số này phác họa một tiền vệ vừa tổ chức lối chơi, vừa phát động tấn công và sở hữu bóng cố định chất lượng, qua đó neo giữ nhịp độ cho một tập thể trẻ như Sunderland.

Thủ lĩnh giữa đội hình trẻ

HLV Regis Le Bris nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh của tiền vệ người Thụy Sĩ: “Cậu ấy thực sự quan trọng vì chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và nhiều cầu thủ mới ở giải đấu này... Một cầu thủ như Granit, với những kinh nghiệm trước đây, là vô cùng quan trọng đối với Sunderland... Cậu ấy muốn chơi bóng, muốn cạnh tranh, luôn kết nối với trận đấu và Xhaka đặt ra các tiêu chuẩn.”

Cựu hậu vệ Sunderland, Jonny Evans, chung quan điểm: “Xhaka là người duy nhất trong đội hình có kinh nghiệm thực sự. Họ có thể dựa vào cậu ấy cho mọi việc. Mức độ trình diễn của Xhaka rất xuất sắc.”

Từ tranh cãi tới chuẩn mực

Xhaka trở lại Anh sau giai đoạn vừa thăng hoa vừa nhiều biến động tại Arsenal, nơi anh từng bị tước băng đội trưởng vì xung đột với người hâm mộ. Quãng thời gian tại Đức giúp anh trưởng thành và kiềm chế hơn – một thái độ đang lan tỏa trong phòng thay đồ Sunderland.

Cựu tiền đạo Sunderland, Marco Gabbiadini, nhận xét: “Chúng ta đã thấy một phiên bản Xhaka kiềm chế hơn một chút, nhưng thực tế nó lại tốt hơn so với kiểu cầu thủ luôn bốc đồng. Xhaka điềm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn. Có một người như vậy trong đội hình, đặc biệt là một đội hình trẻ, và mọi người đều tin tưởng vào cậu ấy.”

Xhaka có sức ảnh hưởng lớn ở Sunderland.

Tác động tức thời cho cuộc đua

Sunderland đang đứng trong nhóm dự Champions League sau 10 vòng, và Xhaka là đòn bẩy quan trọng cho thành công ấy. Bàn thắng vào lưới Everton cùng loạt thông số thuộc nhóm đầu về kiến tạo, chuyền dài và bóng cố định cho thấy ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số hàng tuần.

Từ một cầu thủ từng gây tranh cãi, Xhaka đang viết tiếp di sản mới ở bóng đá Anh: một đầu tàu có năng lực, chuẩn mực và đáng tin cậy – người mà Sunderland có thể dựa vào cho mọi trận đấu.