Xi măng Sông Lam Nghệ An: Tạo dựng thương hiệu vững bền

Toàn cảnh Nhà máy Xi măng Sông Lam. Ảnh: Sách Nguyễn

Các sản phẩm của Công ty CP Xi măng Sông Lam được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công nhận phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, được các bạn bè trong nước và quốc tế tin tưởng góp phần tạo dựng nên các công trình lớn.

Với nhiều nỗ lực xây dựng, vận hành sản xuất và phối hợp cùng các nhà phân phối, đến nay, sản phẩm xi măng poóc lăng (40, 50) và poóc lăng hỗn hợp (PCB 40) của Công ty CP Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai có mặt rộng khắp mọi miền đất nước. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và nhiều tỉnh phía Nam.

Công nhân đóng bao xi măng; Xuất xi măng bao tại Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: N.S

Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, công ty đã tạo lập được các kênh bán hàng cho riêng mình. Các sản phẩm Clinker, xi măng được bán trong thị trường nội địa với hệ thống đại lý ở các vùng miền. Sản phẩm của đơn vị còn được ủy thác cho Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình xuất khẩu ra các thị trường như: Hong Kong, Philippines, Trung Quốc, Australia, Mauritius và đặc biệt được xuất đến nhiều thị trường lớn, trong đó có nước Mỹ - một thị trường khá khó tính.



Hiện công ty đang nhanh chóng hoàn thiện dự án giai đoạn 2 để sản xuất thêm sản phẩm Clinker và các loại xi măng cung cấp cho thị trường nội địa, phục vụ xuất khẩu. Nâng hiệu suất khai thác cảng biển trên địa bàn Nghệ An (Baonghean.vn) - Theo dự báo, nhu cầu hàng hóa xuất nhập của tỉnh Nghệ An qua cảng biển trong giai đoạn tới sẽ tăng lên 20 - 30 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh có 5 cảng biển được quy hoạch nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh. Việc khai thác hiệu suất cảng biển cho công cuộc phát triển được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội mới.

Cùng đó, từng bước hoàn thiện hệ thống Cảng nước sâu Nghi Thiết theo hướng cảng chuyên dùng kết hợp cảng tổng hợp. Đây là một trong những công trình quan trọng góp phần tạo ra “cú hích” đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh tế với các vùng Đông Bắc Thái Lan và khu vực Trung Lào.

Ở vùng cảng này, có cầu cảng dài gần 2.000m, từng đón tàu trên 70.000 tấn vào bốc xếp hàng hóa và hiện đang phát huy hiệu quả tích cực trong xuất hàng hóa hàng ngày của Công ty CP Xi măng Sông Lam.

Tàu trọng tải lớn vào cầu cảng Vissai Nghi Thiết. Ảnh: Sách Nguyễn

Công ty CP Xi măng Sông Lam Nghệ An hiện tạo việc làm ổn định cho trên 1.500 lao động, trong đó gần 1.400 lao động người Nghệ An với thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/ tháng. Đến nay, Công ty đóng góp ngân sách Nhà nước trên 1.200 tỉ đồng; hàng năm đơn vị tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội với hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.