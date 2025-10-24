Xiaomi OpenWear Stereo và AirPods 4: khác biệt kỹ thuật Phân tích thiết kế đeo mở của Xiaomi OpenWear Stereo và kiểu không bịt kín của AirPods 4, đi sâu vào truyền âm, xử lý tín hiệu, ANC, thời lượng pin, ứng dụng và mức giá tham khảo.

Bài viết phân tích hai hướng tiếp cận kỹ thuật khác nhau trong tai nghe true wireless: Xiaomi OpenWear Stereo với thiết kế đeo mở, loa đặt cách ống tai vài milimet; và Apple AirPods 4 với thiết kế không bịt kín ống tai. Từ nguyên lý truyền âm đến xử lý tín hiệu, khử tiếng ồn, kết nối và thời lượng pin, các khác biệt này quyết định trực tiếp tới trải nghiệm và kịch bản sử dụng thực tế.

Truyền âm qua không khí và thiết kế không bịt kín: nền tảng tạo nên khác biệt

AirPods 4 loại bỏ miếng đệm tai silicon, hướng tới sự thoải mái và thông thoáng cho người dùng không thích cảm giác bịt kín. Mỗi bên nặng 4,3 g, không bịt kín ống tai nên ít tạo áp lực, đi kèm chuẩn chống nước và bụi (IP54), vỏ nhựa bóng và hộp sạc có nam châm giữ nắp chắc chắn. Mức độ thoải mái vẫn phụ thuộc hình dạng tai từng người, song đây là một trong những mẫu đeo dễ chịu được ưa chuộng.

AirPods 4 vẫn là một trong những mẫu tai nghe true wireless có thiết kế đeo thoải mái nhất hiện nay, được đông đảo tín đồ ưa chuộng (Ảnh: Chris Welch).

Xiaomi OpenWear Stereo áp dụng thiết kế móc tai, phần loa đặt cách ống tai vài milimet, giảm áp lực gần như hoàn toàn và giữ chắc khi vận động như đi bộ hay chạy. Mỗi bên nặng 9,6 g, móc tai hợp kim niken–titan chịu được 5.000 lần uốn cong. Sản phẩm có khả năng chống nước, bụi (không nêu mức), hộp sạc dùng nam châm mạnh; bề mặt mạ crôm hiện đại nhưng dễ bám vân tay.

Xiaomi OpenWear Stereo thì lại có trải nghiệm đeo độc đáo hơn, phần tai nghe cách ống tai vài milimet nên không gây bất kỳ áp lực nào lên tai (Ảnh: Nextpit).

Về nguyên lý, OpenWear Stereo truyền âm qua không khí với khoảng cách nhỏ tới ống tai nên tiếng bass khó duy trì năng lượng, đổi lại dải trung rõ ràng và khả năng nghe môi trường tự nhiên. AirPods 4 không bịt kín nên cũng ưu tiên sự thoáng tai, nhưng vẫn cho phép củng cố dải trầm nhờ driver lớn và xử lý tín hiệu.

Âm thanh và xử lý tín hiệu: driver, dải tần, không gian

AirPods 4 dùng driver 11 mm, dải tần công bố 20 Hz – 20 kHz, tích hợp chip H2 và bộ cân bằng âm thanh thích ứng hoạt động liên tục. Âm bass sâu, rõ ở nhiều mức âm lượng dù không có miếng đệm, song giọng hát có xu hướng mỏng và hơi mờ. Âm thanh không gian khả dụng khi dùng với thiết bị Apple, có thể cố định hoặc tự động điều chỉnh theo chuyển động đầu.

Khách quan mà nói, AirPods 4 cho chất lượng âm thanh tốt hơn, tiếng bass dày hơn (Ảnh: Chris Welch).

Xiaomi OpenWear Stereo dùng driver 10 mm, dải tần 20 Hz – 40 kHz, thiên nhẹ về bass nhưng không gây khó chịu; giọng hát và nhạc cụ sáng, trong. Ngoài chuẩn A2DP, tai nghe hỗ trợ codec LHDC để nghe nhạc chất lượng cao. Do truyền âm qua không khí, dải trầm gần như không có, đổi lại trung âm rõ ràng. Tai nghe cũng có công nghệ giảm rò rỉ âm thanh ra môi trường, giúp người xung quanh khó nghe thấy nhạc từ tai nghe.

Do âm thanh của OpenWear Stereo là truyền qua không khí cho nên tiếng bass gần như không có, ngược lại âm trung rất rõ ràng (Ảnh: Nextpit).

Kết nối, phần mềm và điều khiển

AirPods 4 kết nối với iOS và Android. Trên Android, không có chuyển đổi thiết bị tự động và chất lượng âm thanh kém hơn so với iOS. Trên iOS, không cần ứng dụng riêng; người dùng có thể tinh chỉnh âm thanh không gian, điều khiển cảm ứng, độ nhạy cảm biến và micro, cân bằng trái/phải, EQ với các preset, cùng tính năng tăng cường âm lượng cho tín hiệu nhỏ.

OpenWear Stereo tương thích đa nền tảng và điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Earbuds (có trên App Store). Ứng dụng cho phép chuyển đổi profile âm thanh (nhấn treble hoặc vocal), tùy chỉnh thao tác chạm, điều khiển camera trong hệ sinh thái Xiaomi, và kết nối hai tai nghe với một điện thoại cùng lúc. Ứng dụng không hiển thị mức pin và không có EQ.

Về điều khiển: AirPods 4 có cảm biến phản hồi nhanh, tích hợp micro và gia tốc kế để tương tác Siri. Thao tác mặc định gồm một chạm phát/tạm dừng hoặc nhận cuộc gọi; hai chạm kết thúc cuộc gọi, qua bài; ba chạm lùi bài; giữ chạm gọi Siri; gật đầu xác nhận, lắc đầu từ chối hoặc từ chối cuộc gọi. OpenWear Stereo dùng bề mặt cảm ứng mạ crôm: hai chạm phát/tạm dừng hoặc kết thúc cuộc gọi; ba chạm qua bài; giữ chạm gọi trợ lý ảo; các thao tác có thể tùy chỉnh trong ứng dụng.

Khử tiếng ồn và đàm thoại

AirPods 4 phiên bản tiêu chuẩn không hỗ trợ khử tiếng ồn chủ động (ANC). Người dùng nghe rõ môi trường xung quanh, phù hợp ai không muốn cô lập và thiên về nội dung như podcast.

OpenWear Stereo kết hợp thiết kế mở với ANC hoạt động một phần, chủ yếu giảm tiếng gió khi đạp xe và giảm tiếng ồn quạt công nghiệp khoảng 10–15%, vẫn nghe được âm thanh môi trường. Về đàm thoại, AirPods 4 dùng micro beamforming kép, giọng rõ nhưng có cảm giác vang hộp; phù hợp môi trường yên tĩnh. OpenWear Stereo có hai micro cùng khử ồn AI, xử lý tạp âm môi trường tốt hơn AirPods 4.

Tính năng khử ồn chủ động của OpenWear Stereo không thể nào tốt do đặc tính thiết kế nhưng cũng có công dụng suy giảm âm thanh môi trường ở mức độ nhất định, và như vậy cũng đủ để nó vượt qua AirPods 4 phiên bản cơ sở (Ảnh: Nextpit).

Pin, sạc và độ bền sử dụng

AirPods 4 cho tối đa 5 giờ dùng khi không có hộp sạc; tổng 30 giờ với hộp. Sạc đầy hộp mất 50–60 phút qua USB-C. OpenWear Stereo đạt 7,5 giờ mỗi lần sạc và tổng 38,5 giờ cùng hộp; có sạc nhanh 10 phút cho thêm vài giờ dùng, sạc đầy khoảng 90 phút. Về độ bền cơ học, móc tai hợp kim niken–titan của OpenWear Stereo đã được thử nghiệm 5.000 lần uốn cong. Cả hai đều có khả năng chống nước, bụi; AirPods 4 nêu rõ IP54, OpenWear Stereo không nêu mức cụ thể.

Bảng thông số trọng yếu

Tiêu chí Apple AirPods 4 Xiaomi OpenWear Stereo Thiết kế đeo Không bịt kín ống tai Móc tai, loa cách ống tai vài mm Trọng lượng mỗi bên 4,3 g 9,6 g Driver 11 mm 10 mm Dải tần 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 40 kHz Chống nước/bụi IP54 Có (không nêu mức) ANC Không (phiên bản tiêu chuẩn) Có, hoạt động một phần Âm thanh đặc trưng Bass sâu, giọng hát hơi mỏng Trung âm rõ, bass gần như không có Codec/chuẩn — A2DP, LHDC Âm thanh không gian Có trên thiết bị Apple — Ứng dụng Tích hợp iOS; Android hạn chế Xiaomi Earbuds; không hiển thị pin, không EQ Điều khiển Cảm ứng + cử chỉ đầu với Siri Cảm ứng mạ crôm; tùy chỉnh trong app Thời lượng khi không hộp ~5 giờ ~7,5 giờ Tổng thời lượng với hộp ~30 giờ ~38,5 giờ Sạc Hộp USB-C 50–60 phút Sạc đầy ~90 phút; sạc nhanh 10 phút Giá tham khảo 3.290.000 đồng 1.990.000 đồng

Ưu và nhược điểm theo kịch bản sử dụng

Apple AirPods 4

Ưu điểm: Đeo nhẹ và thoải mái; bass tốt so với tai mở; tích hợp sâu với iOS, hỗ trợ âm thanh không gian; điều khiển cảm ứng và cử chỉ đầu với Siri.

Hạn chế: Không có ANC ở bản tiêu chuẩn; giọng hát hơi mỏng; trải nghiệm Android hạn chế hơn iOS.

Phù hợp: Người dùng hệ sinh thái Apple, ưu tiên sự thoải mái, nghe podcast/nội dung thoại, phụ kiện thời trang.

Xiaomi OpenWear Stereo

Ưu điểm: Đeo mở không tạo áp lực, bám tai chắc khi vận động; trung âm rõ; hỗ trợ LHDC; ANC một phần hữu ích ngoài trời; pin dài.

Hạn chế: Bass gần như không có; ứng dụng thiếu hiển thị pin và EQ; bề mặt mạ crôm dễ bám vân tay.

Phù hợp: Người năng động, cần nghe môi trường khi di chuyển, đạp xe; ưu tiên thời lượng pin và sự thông thoáng.

So sánh và lựa chọn theo nhu cầu

AirPods 4 đặt trọng tâm vào sự thoải mái, bass tốt trong khuôn khổ thiết kế không bịt kín và tích hợp hệ sinh thái Apple. OpenWear Stereo ưu tiên an toàn khi di chuyển nhờ thiết kế mở, trung âm rõ, pin dài và ANC hoạt động một phần. Về chi phí, mức giá tham khảo của AirPods 4 là 3.290.000 đồng; OpenWear Stereo là 1.990.000 đồng. Lựa chọn hợp lý tùy theo hệ sinh thái thiết bị đang dùng, kiểu nội dung hay nghe và môi trường sử dụng hàng ngày.