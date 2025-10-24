Xiaomi Pad Mini: 3K 165 Hz, Dimensity 9400+, pin 7.500 mAh Máy tính bảng 8,8 inch vỏ kim loại, màn IPS 3K 165 Hz, Dimensity 9400+ 3nm, HyperOS 2 tích hợp AI, pin 7.500 mAh sạc nhanh 67W, giá 12,5–13,99 triệu đồng.

Xiaomi Pad Mini là mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ ra mắt tháng 9/2025, hướng tới người dùng cần thiết bị di động gọn nhẹ cho công việc và giải trí. Điểm nhấn nằm ở màn hình 3K tần số quét 165 Hz, chip MediaTek Dimensity 9400+ tiến trình 3 nm và bộ công cụ AI tích hợp trong HyperOS 2. Bài viết phân tích các thành phần kỹ thuật, ưu/nhược điểm và vị trí của sản phẩm trong nhóm tablet mini.

Thiết kế gọn nhẹ, tối ưu cảm giác cầm nắm

Thân máy bằng kim loại nguyên khối, kích thước 205,13 x 132,03 x 6,46 mm và trọng lượng khoảng 326 g. Nhà sản xuất bố trí SoC và các phần cứng theo cấu trúc đối xứng (loa, pin, động cơ rung) nhằm tối ưu độ cân bằng, giúp sử dụng một tay trong thời gian dài. Hoàn thiện bề mặt bằng công nghệ phun cát gốm tăng độ mịn và hạn chế bám vân tay; bảo vệ IP52 và hai màu Xám, Tím.

Máy tính bảng Xiaomi Pad Mini với hoàn thiện cao cấp (Ảnh: Xiaomi).

Đủ nhỏ gọn để có thể bỏ vừa túi sau quần (Ảnh: Xiaomi).

Màn hình 3K 165 Hz và kiểm soát mỏi mắt

Màn hình IPS LCD 8,8 inch độ phân giải 1.880 x 3.008 pixels, đạt mật độ 403 ppi. Tấm nền hỗ trợ 68,7 tỷ màu, dải màu DCI-P3 cùng HDR10 và Dolby Vision, phù hợp xem nội dung trên các nền tảng hỗ trợ. Tần số quét 165 Hz kết hợp tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời đến 1.080 Hz giúp phản hồi vuốt chạm nhạy, hữu ích với đồ họa, game hay thao tác tốc độ cao. Độ sáng tối đa khoảng 700 nits. Màn hình đạt chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học.

Màn hình hiển thị xuất sắc (Ảnh: Xiaomi).

Hiệu năng lõi 3 nm và đồ họa Immortalis

Trung tâm xử lý là MediaTek Dimensity 9400+ tiến trình 3 nm, 8 nhân với xung nhịp tối đa 3,73 GHz; GPU ARM Immortalis-G925 MC12. Theo NanoeReview, Dimensity 9400+ đạt khoảng 2.651.570 điểm AnTuTu 10. Cấu hình này được mô tả là hiếm thấy trong nhóm tablet cỡ nhỏ. Thiết bị đi kèm RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Kết nối không dây gồm Wi‑Fi 6 (MIMO) và Bluetooth 5.4. Máy không hỗ trợ gắn SIM.

Hiệu năng đỉnh cao (Ảnh: Xiaomi).

Phần mềm HyperOS 2 và bộ công cụ AI tích hợp

Máy cài sẵn HyperOS 2 dựa trên Android 15. Hệ thống tích hợp nhiều tính năng AI phục vụ học tập, công việc và sáng tạo nội dung, gồm:

AI Writing: hỗ trợ viết, tóm tắt, lên ý tưởng và sắp xếp ghi chú.

AI nhận diện giọng nói: chuyển lời nói thành văn bản, phân biệt người nói, tóm tắt và dịch nhanh.

AI phiên dịch thời gian thực.

AI vẽ: hoàn thiện tranh từ phác thảo nhờ AIGC và điện toán đám mây.

AI tính toán: giải toán, cân bằng phương trình qua đầu vào công thức.

Circle to Search with Google: tìm kiếm bằng thao tác khoanh, tô sáng hoặc chạm ngay trên màn hình.

Xiaomi Pad Mini cũng tích hợp trợ lý Google Gemini, cung cấp trải nghiệm trợ lý AI đồng nhất xuyên tác vụ.

Hỗ trợ nhiều tính năng AI thông minh vượt trội (Ảnh: Xiaomi).

Nguồn điện 7.500 mAh, sạc 67 W và cổng Type‑C kép

Viên pin 7.500 mAh (thiết kế pin kép) cho thời lượng tham chiếu: xem video liên tục tới 15,5 giờ, đọc tài liệu tới 19,28 giờ. Sạc nhanh 67 W HyperCharge có thể đạt 58% sau khoảng 30 phút. Máy hỗ trợ sạc ngược có dây 18 W và trang bị hai cổng USB Type‑C, thuận tiện vừa sạc vừa kết nối ngoại vi.

Pin khủng lên tới 7500 mAh (Ảnh: Xiaomi).

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước & trọng lượng 205,13 x 132,03 x 6,46 mm; ~326 g; vỏ kim loại Hoàn thiện & bảo vệ Phun cát gốm; IP52; màu Xám, Tím Màn hình IPS LCD 8,8 inch; 1.880 x 3.008 px; ~403 ppi; 165 Hz; lấy mẫu cảm ứng tới 1.080 Hz; 700 nits; 68,7 tỷ màu; DCI‑P3; HDR10; Dolby Vision Chip xử lý MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm, 8 nhân, tối đa 3,73 GHz) Đồ họa ARM Immortalis‑G925 MC12 Hiệu năng tham chiếu AnTuTu 10 ~ 2.651.570 (theo NanoeReview) RAM / bộ nhớ 8 GB / 256 GB Kết nối Wi‑Fi 6 (MIMO), Bluetooth 5.4; không hỗ trợ SIM Hệ điều hành HyperOS 2 (dựa trên Android 15) AI & tiện ích AI Writing, nhận diện giọng nói, phiên dịch thời gian thực, AI vẽ, AI tính toán, Circle to Search, trợ lý Google Gemini Pin & sạc 7.500 mAh; sạc nhanh 67 W (58%/30 phút); sạc ngược có dây 18 W; 2 cổng USB Type‑C Phụ kiện Hỗ trợ bút Xiaomi Focus Pen (mua rời) Giá tham khảo Chính hãng 13,99 triệu đồng (8/256); khuyến mại từ ~12,5 triệu đồng

Điểm mạnh theo góc nhìn kỹ thuật

Tỉ trọng hiệu năng/kích thước: SoC 3 nm xung tối đa 3,73 GHz và GPU Immortalis mang lại dư địa xử lý đồ họa 3D, hiếm trong nhóm tablet mini.

Trải nghiệm hiển thị: Màn 3K 165 Hz, lấy mẫu cảm ứng cao và hỗ trợ HDR10, Dolby Vision.

Thời lượng và nạp điện: Pin 7.500 mAh, sạc 67 W và sạc ngược 18 W, linh hoạt khi di chuyển.

Năng suất dựa trên AI: Bộ công cụ AI tích hợp sẵn trong HyperOS 2 và trợ lý Gemini hỗ trợ viết, dịch, ghi chú, tìm kiếm theo ngữ cảnh.

Độ bền và công thái học: Vỏ kim loại, IP52 và bố trí phần cứng đối xứng giúp cầm nắm cân bằng.

Những đánh đổi và lưu ý triển khai

Không hỗ trợ SIM: phụ thuộc Wi‑Fi hoặc chia sẻ mạng khi cần kết nối di động.

Bút Xiaomi Focus Pen không đi kèm hộp, người dùng cần mua rời (giá khoảng 2,99 triệu đồng).

Cấu hình thương mại nêu 8 GB/256 GB; nên cân nhắc nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm trước khi chọn.

Vị trí trong nhóm tablet mini và triển vọng

Theo mô tả, cấu hình hiệu năng của Xiaomi Pad Mini thuộc nhóm cao trong phân khúc kích thước nhỏ, trong khi màn hình 3K 165 Hz và bộ công cụ AI tạo khác biệt về trải nghiệm thao tác và năng suất. Các thành phần như Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, sạc 67 W và cổng Type‑C kép bổ sung tính thực dụng cho người dùng di động. Với mức giá niêm yết 13,99 triệu đồng (khuyến mại từ 12,5 triệu đồng), sản phẩm nhắm đến người dùng cần cân bằng giữa hiệu năng, màn hình tốc độ cao và gói tính năng AI tích hợp.

Nhìn từ khía cạnh kỹ thuật, việc kết hợp SoC 3 nm với nền tảng hệ điều hành tích hợp AI cho thấy định hướng tối ưu quy trình làm việc trên thiết bị cầm tay cỡ nhỏ, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công nhờ trợ lý và công cụ ngữ nghĩa.