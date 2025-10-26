Xiaomi SU7 Ultra: Bóc tách kỹ thuật nắp ca-pô sợi carbon Tòa án Tô Châu giữ nguyên phán quyết vụ quảng cáo sai sự thật quanh nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí của SU7 Ultra. Khách hàng được hoàn cọc, bồi thường gấp ba giá phụ kiện và chi phí pháp lý, mở ra nguy cơ khiếu kiện dây chuyền.

Tòa án Nhân dân Tô Châu (Giang Tô) đã bác kháng cáo của Xiaomi Auto và giữ nguyên phán quyết có lợi cho người tiêu dùng trong vụ kiện liên quan đến nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí trên mẫu SU7 Ultra. Theo Autohome, Xiaomi phải hoàn cọc 20.000 nhân dân tệ, bồi thường 126.000 nhân dân tệ (gấp ba giá phụ kiện 42.000 nhân dân tệ) và trả 10.000 nhân dân tệ chi phí pháp lý.

Xe điện Xiaomi SU7 Ultra với nắp ca-pô có hai đường dẫn khí. Ảnh: Autohome

Nắp ca-pô sợi carbon: tuyên bố và thực tế

Tranh chấp phát sinh từ khiếu nại cho rằng nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí là phụ kiện tùy chọn chủ yếu mang tính trang trí, không đem lại công năng như quảng cáo. Khi tháo rời so sánh với nắp ca-pô nhôm tiêu chuẩn, kết cấu bên trong được cho là gần như tương đồng và chỉ giảm 1,3 kg trọng lượng, theo hồ sơ vụ việc được Autohome tường thuật.

Điều tòa án đã xác lập

Phán quyết giữ nguyên quyết định cấp sơ thẩm, xác định hành vi “quảng cáo sai sự thật” trong trường hợp phụ kiện nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí. Hệ quả pháp lý cụ thể gồm: hoàn cọc 20.000 nhân dân tệ, bồi thường 126.000 nhân dân tệ (tương đương ba lần giá phụ kiện 42.000 nhân dân tệ) và chi phí pháp lý 10.000 nhân dân tệ.

Thiết kế và thông điệp sản phẩm: “hai đường dẫn khí” — thẩm mỹ hay công năng

Chi tiết “hai đường dẫn khí” trên nắp ca-pô là điểm nhấn trực quan của SU7 Ultra. Tuy nhiên, trong vụ việc này, khách hàng cho rằng chi tiết đó không đem lại chức năng như kỳ vọng từ phần quảng cáo, dẫn tới khiếu kiện. Tòa án đã đứng về phía người tiêu dùng sau quá trình xem xét, củng cố yêu cầu minh bạch giữa tuyên bố tiếp thị và khả năng thực tế của linh kiện.

Trải nghiệm người dùng và phản hồi của hãng

Ngày 7/5, Xiaomi đưa ra hai hướng xử lý: cho phép chuyển đổi về nắp ca-pô nhôm đối với xe chưa giao trong thời gian giới hạn; hoặc tặng 20.000 điểm (tương đương 2.000 nhân dân tệ) cho khách đã nhận xe hoặc đã chốt đơn phụ kiện trước hạn sửa đổi. Các đề xuất này không được một số chủ xe và người mua tiềm năng chấp nhận, dẫn đến khởi kiện và phán quyết như nêu trên.

Hiệu năng: con số 1,3 kg và giới hạn thông tin

Theo nội dung được trình bày trong vụ kiện, nắp ca-pô sợi carbon chỉ nhẹ hơn 1,3 kg so với bản nhôm tiêu chuẩn. Không có số liệu nào khác về tác động khí động học, làm mát hay hiệu năng vận hành của SU7 Ultra được công bố trong tài liệu liên quan đến vụ việc này.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Vụ kiện xoay quanh tính năng của nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí. Không có dữ liệu nào về hệ thống hỗ trợ người lái hay xếp hạng an toàn độc lập của SU7 Ultra được đề cập trong nguồn thông tin này.

Giá, định vị và hệ quả pháp lý

Phụ kiện nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí có giá 42.000 nhân dân tệ. Trong vụ việc, người dùng được hoàn cọc 20.000 nhân dân tệ, bồi thường 126.000 nhân dân tệ và chi phí pháp lý 10.000 nhân dân tệ. Theo CarNewsChina, trước đó có ít nhất 300 người trong một nhóm vận động trực tuyến yêu cầu hoàn tiền và bồi thường tương ứng; những trường hợp này có thể tiếp tục tiến hành các bước pháp lý tương tự người dùng đã thắng kiện.

Mục Giá trị Ghi chú Giá phụ kiện nắp ca-pô sợi carbon 42.000 nhân dân tệ Theo Autohome Chênh lệch khối lượng so với nắp nhôm −1,3 kg Theo hồ sơ vụ việc Khoản tiền đặt cọc được hoàn 20.000 nhân dân tệ Theo phán quyết Bồi thường cho người dùng 126.000 nhân dân tệ Gấp ba giá phụ kiện Chi phí pháp lý 10.000 nhân dân tệ Theo phán quyết Quy mô nhóm yêu cầu hoàn tiền/bồi thường Ít nhất 300 người Theo CarNewsChina

Kết luận ngắn gọn

Phán quyết của Tòa án Tô Châu nhấn mạnh yêu cầu minh bạch giữa thông điệp tiếp thị và chức năng thực tế của linh kiện. Với SU7 Ultra, nắp ca-pô sợi carbon hai đường dẫn khí trở thành tâm điểm tranh cãi, dẫn tới nghĩa vụ hoàn cọc, bồi thường và chi phí pháp lý cho nhà sản xuất. Diễn biến có thể kéo theo thêm các khiếu nại tương tự, đặt ra phép thử về chuẩn mực truyền thông sản phẩm.