Xiaomi SU7 Ultra: Đánh giá an toàn và công nghệ sau tai nạn Vụ va chạm tốc độ cao khiến SU7 Ultra bốc cháy và tài xế tử vong đặt ra câu hỏi về khả năng thoát hiểm, tay nắm cửa ẩn và các quy định an toàn đang được đề xuất tại Trung Quốc.

Vụ tai nạn liên quan đến sedan điện Xiaomi SU7 Ultra tại Thành Đô (Trung Quốc), được Car News China dẫn lại từ các video hiện trường, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn bị động, khả năng thoát hiểm và yêu cầu thiết kế dành cho xe điện. Sau cú đâm vào dải phân cách ở tốc độ cao, chiếc xe bốc cháy, nhiệt lượng tăng nhanh khiến lực lượng hỗ trợ khó tiếp cận; tài xế mắc kẹt bên trong và đã tử vong theo xác nhận từ các nguồn địa phương. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, Xiaomi Auto chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Xiaomi_SU7_crash_2.gif

Sự cố đặt ra bài toán kỹ thuật thực dụng

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy người đi đường đã cố gắng phá cửa sổ bằng cùi chỏ hoặc đế giày nhưng kính không vỡ. Một bình chữa cháy được sử dụng nhắm vào ghế lái, song ngọn lửa lan quá nhanh và sức nóng dữ dội đã ngăn cản nỗ lực tiếp cận nạn nhân. Có suy đoán cửa xe bị khóa, tuy nhiên Car News China cho biết thông tin chính thức cần chờ cơ quan chức năng công bố.

Đây không phải là trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến Xiaomi SU7 tại Trung Quốc. Cuối tháng 3, một vụ tai nạn trên cao tốc liên quan đến mẫu xe này đã khiến 3 nữ sinh viên đại học thiệt mạng. Chuỗi sự cố đặt trọng tâm đánh giá vào các yếu tố an toàn và khả năng ứng phó trong kịch bản va chạm nghiêm trọng.

Thiết kế hướng gió và yêu cầu mới cho tay nắm cửa

Trong xu hướng khí động học của xe điện, tay nắm cửa ẩn hoàn toàn thường được áp dụng để giảm lực cản. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các tiêu chuẩn an toàn mới đang được công khai lấy ý kiến có xu hướng loại bỏ kiểu tay nắm cửa ẩn hoàn toàn. Theo đề xuất, nhà sản xuất vẫn có thể dùng tay nắm dạng bán ẩn hoặc truyền thống, miễn là có cơ chế mở cơ học dự phòng để hỗ trợ thoát hiểm và cứu hộ.

Vụ việc với SU7 Ultra là lời nhắc lại rằng tối ưu khí động học cần đi cùng giải pháp truy cập cơ học rõ ràng trong tình huống khẩn cấp. Các chi tiết tưởng như nhỏ như vị trí, cơ chế tay nắm và đường dẫn lực mở cửa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tiếp cận nạn nhân từ bên ngoài, đặc biệt khi khoang xe bị bao phủ bởi khói và nhiệt.

chay xe dien Xiaomi anh 1

Trải nghiệm người dùng dưới góc độ thoát hiểm

Nhìn từ các nỗ lực cứu hộ bất thành qua kính cửa sổ trong sự cố tại Thành Đô, câu chuyện không chỉ nằm ở độ bền vật liệu mà còn ở phương án phá vỡ nhanh và cơ chế mở khẩn cấp dễ nhận biết. Khi nhiệt lượng tăng rất nhanh, mỗi giây đều quan trọng. Khả năng truy cập khoang lái từ bên ngoài trong vài thao tác rõ ràng, có hướng dẫn, là tiêu chí cần được tính đến ngay từ giai đoạn thiết kế tương tác người dùng.

Từ góc nhìn người sử dụng, hướng dẫn thoát hiểm và vị trí kích hoạt các cơ chế khẩn cấp nên dễ tìm, dễ thao tác trong điều kiện ánh sáng, khói và áp lực thời gian. Những yếu tố này không thể suy luận từ các bức hình hay thông số, mà chỉ bộc lộ khi xảy ra tình huống thực tế – như những gì đã được ghi lại trong vụ việc.

Hiệu năng và kịch bản va chạm tốc độ cao

Car News China đề cập tai nạn xảy ra ở tốc độ cao trước khi chiếc SU7 Ultra va vào dải phân cách và bốc cháy. Trong phạm vi thông tin hiện có, chưa có dữ liệu kỹ thuật cụ thể về vận hành hay kết cấu hấp thụ xung lực của xe trong kịch bản tương tự. Do đó, mọi đánh giá về nguyên nhân, mức độ hư hại của kết cấu hay hệ thống điện cao áp cần chờ kết quả điều tra chính thức.

Điểm có thể ghi nhận là tốc độ lan của đám cháy và nhiệt lượng đã cản trở nỗ lực tiếp cận. Đây là chi tiết thực tế quan trọng trong mọi kịch bản va chạm nghiêm trọng: từ khả năng phát hiện sớm nguồn nhiệt đến tốc độ triển khai phương án dập, lối mở vào khoang lái và hạn chế tiếp xúc nhiệt đối với người cứu hộ.

An toàn chủ động, kết nối và chức năng điều khiển từ xa

Bên cạnh an toàn bị động, xe điện hiện đại gắn liền với công nghệ kết nối và các chức năng hỗ trợ tự động. Liên quan tới Xiaomi SU7, một cuộc điều tra riêng rẽ cho thấy chiếc xe đã nhận lệnh hỗ trợ đỗ xe từ xa từ iPhone 15 Pro Max, dẫn đến tình huống được mô tả là "tự khởi động, đi dạo" (16:10, 5/10/2025). Tình huống này nhấn mạnh vai trò của giao thức xác thực lệnh từ xa và kịch bản an toàn phần mềm khi xe ở nơi công cộng.

Ở hướng ngược lại, Chủ tịch Lei Jun cho biết Xiaomi đã mua 3 chiếc Tesla Model Y để tháo rời nghiên cứu (08:58, 30/9/2025). Động thái này phần nào phản ánh định hướng kỹ thuật của hãng trong việc học hỏi các thực hành ngành. Tuy nhiên, việc áp dụng đến đâu trong SU7 Ultra cần các dữ kiện kỹ thuật chi tiết hơn so với những gì nguồn tin hiện cung cấp.

Giá và định vị: Những điều chưa có trong nguồn

Nguồn dữ liệu hiện tại không đề cập giá bán, phiên bản trang bị chi tiết hay các gói công nghệ tùy chọn của SU7 Ultra. Về định vị, có thể thấy Xiaomi theo đuổi lộ trình học hỏi các đối thủ dẫn đầu thông qua quá trình nghiên cứu sản phẩm, nhưng các so sánh trực tiếp về giá trị so với đối thủ cụ thể không thể thực hiện nếu thiếu số liệu chính thức.

Kết luận: Các điểm mạnh và khoảng trống cần làm rõ

Điểm đáng chú ý: Sự cố tại Thành Đô cho thấy tốc độ lan cháy và nhiệt lượng cao khiến việc tiếp cận nạn nhân trở nên cực kỳ khó khăn; nỗ lực phá kính từ bên ngoài không thành công. Đây là dữ kiện thực tế cần được xem xét trong đánh giá khả năng thoát hiểm.

Góc nhìn thiết kế: Đề xuất tiêu chuẩn mới tại Trung Quốc về việc loại bỏ tay nắm cửa ẩn hoàn toàn và yêu cầu cơ chế mở cơ học dự phòng cho thấy ưu tiên rõ ràng đối với truy cập khẩn cấp.

Công nghệ và phần mềm: Tình huống xe nhận lệnh hỗ trợ đỗ xe từ xa qua iPhone 15 Pro Max là lời nhắc về quản trị rủi ro trong kết nối và xác thực lệnh điều khiển.

Các điểm cần làm rõ: Nguyên nhân tai nạn, cơ chế khóa/mở cửa tại thời điểm sự cố, hiệu năng bảo vệ kết cấu và tình trạng hệ điện cao áp đều đang chờ kết luận điều tra.

Với những dữ liệu hiện có, bài đánh giá tập trung vào an toàn và khả năng ứng phó – những yếu tố đã bộc lộ qua tình huống thực tế. Khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng và nhà sản xuất, một bức tranh toàn diện hơn về SU7 Ultra sẽ được hoàn thiện.

Các mốc liên quan đến Xiaomi SU7