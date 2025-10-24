Xiaomi SU7 Ultra: Nhìn lại nắp capo sợi carbon gây tranh cãi Tòa Tô Châu giữ nguyên án vụ "quảng cáo sai sự thật" với SU7 Ultra: hoàn 20.000 NDT, bồi thường 126.000 NDT và 10.000 NDT phí pháp lý; ít nhất 300 khách hàng đòi quyền lợi.

Phán quyết mới của Tòa án trung cấp Tô Châu (Giang Tô) đã bác đơn kháng cáo của Xiaomi Auto trong vụ "quảng cáo sai sự thật" liên quan đến chi tiết nắp capo sợi carbon trên SU7 Ultra. Trọng tâm vụ việc nằm ở hạng mục được quảng cáo là "thiết kế hai ống dẫn khí kép" nhằm dẫn gió làm mát mâm, nhưng khách hàng phản ánh chi tiết này gần như không có chức năng như giới thiệu.

Xiaomi SU7 Ultra trở thành tâm điểm sau vụ kiện liên quan đến chi tiết nắp capo sợi carbon.

Phán quyết và diễn biến chính

Theo Autohome, tòa yêu cầu Xiaomi Auto hoàn trả khoản đặt cọc 20.000 NDT (2.800 USD) cho nguyên đơn, bồi thường 126.000 NDT (17.640 USD) tương đương ba lần giá phụ kiện tùy chọn, đồng thời chi trả 10.000 NDT (1.400 USD) phí pháp lý. Phán quyết của cấp dưới được giữ nguyên sau kháng cáo.

Mốc thời gian tóm tắt

Khách hàng khiếu nại chi tiết "hai ống dẫn khí kép" trên nắp capo sợi carbon của SU7 Ultra không thể hiện công năng dẫn gió làm mát mâm xe như quảng cáo.

Sau khi nhận xe, người dùng cho biết cấu trúc bên trong nắp sợi carbon gần như giống hệt nắp nhôm tiêu chuẩn, chỉ nhẹ hơn khoảng 1,3 kg.

Ngày 7/5, Xiaomi Auto đề xuất hai phương án: đổi sang nắp capo tiêu chuẩn hoặc tặng 280 USD; nhiều khách hàng không chấp nhận và khởi kiện.

Nguyên đơn đầu tiên thắng kiện; Xiaomi kháng cáo nhưng bị bác.

Hiện có ít nhất 300 người trong một nhóm người dùng trực tuyến yêu cầu hoàn tiền và bồi thường tương tự.

Thiết kế: Chi tiết "hai ống dẫn khí kép" dưới góc nhìn kỹ thuật

Tranh cãi xoay quanh chi tiết nắp capo sợi carbon, được quảng cáo có "hai ống dẫn khí kép" với công năng dẫn gió làm mát mâm. Theo phản ánh từ khách hàng thắng kiện, sau khi kiểm tra thực tế, nắp capo sợi carbon gần như không thể hiện chức năng dẫn gió hay tản nhiệt như mô tả; cấu trúc bên trong gần như tương đồng nắp nhôm tiêu chuẩn và nhẹ hơn khoảng 1,3 kg.

Phần chênh lệch khối lượng 1,3 kg là thông tin đáng chú ý bởi đây là thay đổi vật liệu và cấu trúc vốn thường được kỳ vọng mang lại khác biệt rõ rệt về công năng nếu có tích hợp các kênh dẫn khí. Trong vụ việc này, điểm mấu chốt nằm ở việc khách hàng cho rằng thiết kế được giới thiệu không thể hiện chức năng tương ứng trong thực tế sử dụng.

Trải nghiệm người dùng: Kỳ vọng và phản hồi sau bán hàng

Sau khi xuất hiện khiếu nại, Xiaomi Auto đưa ra hai phương án khắc phục (đổi nắp capo tiêu chuẩn hoặc tặng 280 USD). Tuy nhiên, nhiều chủ xe không chấp nhận phương án này và lựa chọn khởi kiện. Phán quyết bất lợi cho Xiaomi ở cấp sơ thẩm, sau đó tiếp tục được tòa cấp trên giữ nguyên, tạo tiền lệ cho các yêu cầu tương tự từ cộng đồng người dùng.

Hiệu năng: Dữ liệu còn thiếu cho đánh giá toàn diện

Nguồn dữ liệu hiện có không cung cấp thông số động lực học, tiêu hao năng lượng hay các phép đo hiệu năng của SU7 Ultra. Bài viết do đó chỉ tập trung vào chi tiết nắp capo sợi carbon như là hạng mục gây tranh cãi, tránh suy diễn về ảnh hưởng đến tổng thể vận hành của xe khi chưa có số liệu độc lập.

An toàn và công nghệ: Trọng tâm là tính minh bạch thông tin

Vụ kiện không đề cập các tính năng an toàn chủ động/thụ động hay hệ thống hỗ trợ lái của SU7 Ultra. Điểm nhấn duy nhất liên quan công nghệ là tuyên bố về khí động học của nắp capo sợi carbon, vốn là chủ đề dẫn đến kết luận "quảng cáo sai sự thật" của tòa án khi đối chiếu với thực tế mà khách hàng phản ánh.

Giá và định vị: Chi phí phụ kiện và tác động pháp lý

Giá nắp capo sợi carbon được nêu là 42.000 NDT (5.880 USD). Theo phán quyết, mức bồi thường 126.000 NDT tương đương ba lần giá phụ kiện tùy chọn này. Cùng với hoàn trả đặt cọc và phí pháp lý, tổng nghĩa vụ tài chính trong vụ việc của nguyên đơn đầu tiên thể hiện rủi ro không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh có ít nhất 300 khách hàng khác yêu cầu xử lý tương tự.

Khoản mục Số tiền (NDT) Quy đổi (USD) Ghi chú Hoàn trả đặt cọc 20.000 2.800 Theo phán quyết Bồi thường (3 lần giá phụ kiện) 126.000 17.640 Giá phụ kiện gốc: 42.000 NDT Phí pháp lý 10.000 1.400 Theo phán quyết

Kết luận: Bài học về tuyên bố công năng

Vụ việc của SU7 Ultra cho thấy bất kỳ tuyên bố kỹ thuật nào, đặc biệt liên quan tới khí động học hay làm mát, đều cần nhất quán giữa mô tả và thực tế. Với các số liệu hiện có từ phán quyết của tòa và phản ánh từ khách hàng, tranh cãi tập trung vào chênh lệch giữa công năng được quảng cáo và mức độ thể hiện trong thực tế của nắp capo sợi carbon.

Ưu điểm: quy trình pháp lý làm rõ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin giá phụ kiện và mức bồi thường cụ thể, minh bạch. Hạn chế: thiếu dữ liệu độc lập về phép đo công năng của chi tiết nêu trên và thiếu thông số hiệu năng tổng thể của SU7 Ultra. Trong bối cảnh ít nhất 300 khách hàng đang đòi quyền lợi tương tự, đây là bài học đáng chú ý đối với một thương hiệu ôtô non trẻ đang xây dựng uy tín.