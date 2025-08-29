Pháp luật Xô xát sau nghi ngờ 'tháo bờ làm cá chết', hàng xóm lĩnh đòn bằng cuốc Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm tháo bờ đất làm nước bẩn vào ao mình khiến cá chết mà Phan Trọng Tường đã dùng cuốc đánh nhiều cái vào đầu, tay ông M. Hành vi của Tường không những đẩy gã phải vào tù mà còn khiến tình làng nghĩa xóm bị sứt mẻ.

Trong hai ngày 27 và 28/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Trọng Tường (SN 1956), trú xã Yên Thành, Nghệ An về tội Giết người.

Bị cáo Phan Trọng Tường. Ảnh: Trần Vũ

Phan Trọng Tường và ông Phan Trọng M. (SN 1971, bị hại trong vụ án) là anh em trong họ, sống gần nhà nhau.

Vào chiều 7/5/2024, Tường cầm theo cuốc đi ra mương nước sau nhà để đắp bờ đất, ngăn không cho nước chảy vào ao và ruộng lúa nhà mình.

Đắp bờ xong, Tường thấy ông M. đang đứng ở đầu mương nước. Trước đó, thấy cá trong ao nhà mình chết nhiều nên Tường nghi ngờ do ông M. tháo bờ đất làm nước bẩn từ ao nuôi vịt nhà ông M. chảy vào ao nuôi cá.

Tường liền đi đến chỗ ông M. đang đứng, vừa đi vừa chửi. Đến nơi, Tường cầm cuốc đánh vào đầu ông M. Theo phản xạ, ông M. đưa cánh tay lên đỡ nên bị thương. Tường tiếp tục đánh vào người ông M. rồi bỏ về nhà.

Nạn nhân bị thương ở đầu và cánh tay được mọi người đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện, điều trị dài ngày. Cơ quan điều tra xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 56%.

Quá trình điều tra do nghi ngờ Phan Trọng Tường bị tâm thần nên cơ quan chức năng đưa đi khám nghiệm. Kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Tường bị bệnh mất trí mức độ nhẹ, đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo khai không cố tình đánh bị hại mà nhầm lẫn giữa bờ ruộng với ông M. Sau đó, bị cáo thừa nhận việc đánh người nhưng cho rằng vì bị ông M. khiêu khích.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và xin lỗi bị hại. Phía bị hại yêu cầu bồi thường gần 200 triệu đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại.

HĐXX nhận định, chỉ vì sự suy diễn vô căn cứ mà Tường đã dùng cuốc đánh vào nơi nguy hiểm của bị hại. Việc bị hại không chết là được cấp cứu kịp thời.

Bị hại là người khuyết tật nặng (bị cụt tay), người yếu thế trong xã hội nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: quá trình làm công an viên được tặng giấy khen, bị cáo là người cao tuổi…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Trọng Tường 10 năm tù (cao hơn mức Viện kiểm sát đề nghị) về tội Giết người.