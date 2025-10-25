Xóa mật khẩu Windows 11: Tiện lợi hơn nhưng có an toàn không? Việc loại bỏ mật khẩu giúp truy cập máy tính Windows 11 nhanh hơn, nhưng đi kèm rủi ro bảo mật. Bài viết này hướng dẫn chi tiết các phương pháp và phân tích khi nào bạn nên áp dụng.

Tại sao cần cân nhắc việc xóa mật khẩu trên Windows 11?

Trên Windows 11, việc sử dụng mật khẩu là một lớp bảo vệ cơ bản giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, việc loại bỏ yêu cầu đăng nhập có thể mang lại sự tiện lợi và tăng tốc độ truy cập vào máy tính. Ví dụ, nếu bạn là người duy nhất sử dụng thiết bị trong một môi trường an toàn như nhà riêng, hoặc khi thiết lập một máy tính cho mục đích giải trí (media center), việc đăng nhập tự động sẽ giúp trải nghiệm liền mạch hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các phương pháp để xóa hoặc bỏ qua yêu cầu mật khẩu trên Windows 11, đồng thời phân tích các rủi ro bảo mật đi kèm để bạn có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Giải pháp tiện lợi: Kích hoạt đăng nhập tự động

Phương pháp này không xóa mật khẩu khỏi tài khoản Microsoft của bạn mà chỉ cấu hình để Windows 11 tự động đăng nhập mỗi khi khởi động. Đây là lựa chọn cân bằng giữa tiện lợi và bảo mật, vì tài khoản của bạn vẫn được bảo vệ trực tuyến.

Mở menu Start, gõ netplwiz và nhấn Enter để mở cửa sổ User Accounts. Trong tab "Users", chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập tự động. Bỏ dấu tích ở ô "User must enter a user name and password to use this computer". Nhấn Apply. Một hộp thoại sẽ hiện ra yêu cầu bạn nhập mật khẩu hiện tại để xác nhận. Nhập mật khẩu của bạn hai lần và nhấn OK.

Giao diện Netplwiz cho phép bỏ yêu cầu nhập mật khẩu khi khởi động.

Lưu ý: Nếu không thấy tùy chọn ở bước 3, bạn cần vào Settings > Accounts > Sign-in options và tắt tùy chọn "For improved security, only allow Windows Hello sign-in for Microsoft accounts on this device".

Loại bỏ hoàn toàn mật khẩu: Chuyển đổi sang tài khoản Local

Để xóa hoàn toàn mật khẩu, bạn cần chuyển từ tài khoản Microsoft sang tài khoản cục bộ (Local Account). Hãy cân nhắc kỹ lưỡng vì điều này sẽ làm giảm mức độ bảo mật của thiết bị trước các truy cập trái phép.

Chuyển từ tài khoản Microsoft sang tài khoản Local không mật khẩu

Mở Settings > Accounts > Your info. Chọn "Sign in with a local account instead". Xác nhận mật khẩu tài khoản Microsoft hiện tại của bạn. Tại bước tạo tài khoản cục bộ, nhập tên người dùng mới. Quan trọng nhất, để trống các ô "New password" và "Confirm password". Nhấn Next, sau đó chọn "Sign out and finish".

Để xóa mật khẩu hoàn toàn, bạn cần chuyển sang sử dụng tài khoản cục bộ.

Sau khi hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại và tự động đăng nhập vào tài khoản cục bộ mới mà không yêu cầu mật khẩu.

Gỡ bỏ mật khẩu cho tài khoản Local có sẵn

Nếu bạn đã sử dụng tài khoản cục bộ, việc xóa mật khẩu sẽ đơn giản hơn:

Vào Settings > Accounts > Sign-in options. Chọn mục Password và nhấn nút Change. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và nhấn Next. Để trống tất cả các ô mật khẩu mới và nhấn Next, sau đó chọn Finish.

Phương pháp cho người dùng chuyên sâu

Đối với người dùng có kinh nghiệm, việc sử dụng các công cụ quản trị hệ thống như Command Prompt hoặc Computer Management cũng là một lựa chọn hiệu quả.

Sử dụng Command Prompt

Công cụ dòng lệnh cho phép bạn thay đổi mật khẩu một cách nhanh chóng.

Mở Start, tìm kiếm "Command Prompt", nhấp chuột phải và chọn "Run as administrator". Gõ lệnh net user để xem danh sách tất cả các tài khoản trên máy. Sử dụng lệnh sau để xóa mật khẩu, thay USERNAME bằng tên tài khoản của bạn: net user USERNAME * Khi được yêu cầu nhập mật khẩu mới, chỉ cần nhấn Enter hai lần để đặt mật khẩu trống.

Command Prompt là công cụ mạnh mẽ để quản lý tài khoản người dùng trên Windows.

Thao tác qua Computer Management

Đây là một giao diện đồ họa khác để quản lý người dùng và nhóm cục bộ.

Mở Start, tìm kiếm "Computer Management" và mở ứng dụng. Điều hướng đến System Tools > Local Users and Groups > Users. Nhấp chuột phải vào tài khoản bạn muốn thay đổi và chọn "Set Password...". Một cảnh báo sẽ hiện ra, nhấn Proceed. Để trống cả hai ô mật khẩu và nhấn OK.

Đánh giá rủi ro: Khi nào nên và không nên xóa mật khẩu?

Việc xóa mật khẩu đăng nhập mang lại sự tiện lợi nhưng đánh đổi bằng việc giảm sút đáng kể tính bảo mật. Máy tính của bạn sẽ dễ bị truy cập trái phép nếu bị mất cắp hoặc có người khác sử dụng. Do đó, bạn chỉ nên xem xét việc này nếu máy tính được đặt ở một nơi hoàn toàn an toàn, không chứa dữ liệu nhạy cảm và chỉ có một mình bạn sử dụng. Đối với máy tính xách tay thường xuyên di chuyển hoặc máy tính dùng chung, việc duy trì một mật khẩu mạnh, kết hợp với các phương thức đăng nhập sinh trắc học như Windows Hello (vân tay, khuôn mặt), luôn là lựa chọn được khuyến nghị.