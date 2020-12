Xông vào cửa hàng dùng bình xịt hơi cay tấn công để cướp tài sản

Đối tượng tiếp cận cửa hàng ĐTDĐ và tấn công những người bên trong bằng bình xịt hơi cay.

Ngày 22/12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định vụ việc điều tra truy xét làm rõ việc 2 đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công những người trong căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5 khiến 1 người bị thương.Theo thông tin ban đầu sáng 20/12, bà L.T.T.M (SN 1971) đang dọn dẹp trước nhà (kinh doanh cửa hàng ĐTDĐ) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi chung một xe gắn máy tiếp cận. Đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào người bà M. Bà M hoảng hốt bỏ chạy và truy hô.Nghe tiếng truy hô, ông T.T.H (SN 1962, chủ nhà) và bà L.T.Đ (SN 1964, vợ ông H) chạy ra kiểm tra thì cũng bị đối tượng này xịt hơi cay vào người. Mọi người trong nhà lúc này chạy ra, 2 đối tượng thấy đông người chưa lấy được gì vội ra xe tháo chạy.Vụ việc được trình báo với Công an phường 2, quận 5. Tại hiện trường, anh C.A.T (SN 1991, con rể ông H) cho biết gia đình trước giờ không mâu thuẫn với ai. Cửa hàng di động trên là do gia đình cho thuê mặt bằng, không phải của gia đình kinh doanh. Ngoài 2 đối tượng trên thì anh T còn thấy 2 đối tượng khác khả nghi đứng từ xa, có khả năng nhóm người này định cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động.Đối tượng tấn công bằng bình xịt hơi cay khiến 3 người trong nhà bị ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó ông H bị dính hơi cay vào mắt đang được chữa trị tại bệnh viện.