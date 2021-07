Xót lòng mẹ già đơn thân nuôi 2 con, người ngớ ngẩn, người tai nạn liệt giường

Đến xã Tiên Kỳ hỏi gia đình bà Chắt thì ai cũng biết bởi hoàn cảnh đặc biệt éo le, nghèo khó của bà. Người dân địa phương cho rằng “Nhà bà Chắt không còn chỗ để khổ hơn được nữa”. Bà có 2 người con, khi sinh người con thứ 2 được mấy tháng thì hai vợ chồng ly hôn, vì chồng cờ bạc rượu chè. Bà một mình đi chặt củi, nấu gạch kiếm tiền nuôi con.

Con trai đầu là anh Trần Văn Khánh (SN 1989) lúc mới sinh ra đã dị tật bẩm sinh, chân trái, tay trái bị liệt, không nói được. Theo thời gian, Khánh có lớn nhưng không có khôn, sống như một cái xác không hồn. Hàng ngày, mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh tắm giặt đều do bà Chắt lo lắng.

Điều đặc biệt hơn là Khánh không chịu mặc quần áo, chỉ ở truồng như vậy đã nhiều năm nay. Ai đưa quần áo đến đều bị Khánh xé nát. Không chỉ có quần áo, mọi thứ trong nhà như chăn, màn, chiếu cũng đều bị Khánh lôi ra cắn xé. Khánh không đi được muốn di chuyển phải lê, bò bằng 1 chân 1 tay, trông rất thảm thương.

Cuối tháng 6/2021, trong lúc đi giao đá lạnh cho nhà hàng ở Bắc Giang, anh lại gặp nạn. Vụ tai nạn đã khiến anh dập gan, lách, phải phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Giang. Con trai bị nạn ở xa, do điều kiện gia đình, dịch Covid -19 , bà Chắt cũng phải trông chờ vào người quen, bạn bè của con giúp đỡ.

Mọi sinh hoạt ăn uống, tắm rửa... của người con trai tàn tật đều do bà Chắt lo lắng. Ảnh: Huy Thư

Gia cảnh vốn đã nghèo khó, khi Thành gặp nạn lần thứ 3, nhà bà Chắt càng trở nên túng quẫn hơn. Bà vừa nuôi người con bị bệnh tâm thần ở nhà, vừa lo xoay xở để chữa trị cho người con gặp nạn ở Bắc Giang.

Sinh hoạt hàng ngày đã vất vả, lo từng bữa ăn cho con đã khó, nay bà phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để cứu con. Lúa trong nhà không còn để bán, mấy sào mía trước vườn còn xanh non. Tài sản giá trị nhất lúc này của gia đình bà là 1 con bò nhỏ (do bà nuôi rẽ bò mạ, khi đẻ me người ta cho) bà cũng định bán để lấy tiền chạy chữa cho con.

Bà Chắt nói trong nước mắt: “Sinh đứa đầu được 8 tháng thì bị ngẩn ngơ cho đến dừ, còn thằng thứ 2 khỏe mạnh hơn thì đi làm liên tục gặp nạn. Gia đình tui bất hạnh quá”. Dường như bà không còn khóc được nữa, bởi nước mắt người mẹ nghèo đã cạn vì những bất hạnh liên tục đổ xuống gia đình mình.