Xót xa con thơ đến phiên tòa xử bố mang án tử, mẹ vào tù

28 Tết đi buôn ma túy



Doãn Văn Dũng (42 tuổi), trú xã Nghi Đức và Nguyễn Thị Trang (46 tuổi), trú xã Nghi Phú, TP. Vinh là vợ chồng. Cả hai đến với nhau khi mỗi người đều trải qua lần đổ vỡ hôn nhân. Sau khi về một nhà, cặp vợ chồng này sinh sống ở xã Nghi Phú. Cả hai được khá nhiều người biết đến khi từng trải qua quá khứ tù tội. Trong khi Dũng 3 lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản thì Trang 2 lần ngồi tù vì tội liên quan đến ma túy.

Người thân cho hay, vì từng trải qua lần đổ vỡ hôn nhân nên khi đến với nhau, đôi vợ chồng này không tổ chức đám cưới mà chỉ đăng ký kết hôn. Năm 2016, họ có với nhau đứa con chung. Ngoài căn nhà người thân để lại ở xóm 16 xã Nghi Phú, thì vợ chồng Dũng còn mua thêm căn nhà khác ở xóm 17 cùng xã. Một ngày đầu năm 2020, bà con lối xóm bất ngờ khi thấy công an đến khám xét 2 căn nhà của vợ chồng Dũng, Trang. Đến lúc này, dân làng mới biết vợ chồng này bị bắt vì liên quan đến mua bán ma túy.

Vợ chồng bị cáo Trang, Dũng đã rơi nước mắt khi nhìn con thơ. Ảnh: Trần Vũ Theo đó, ngày 22/1/2020 (tức 28/12 âm lịch) Dũng mang theo số tiền 650 triệu đồng lên huyện miền núi Quế Phong mua ma túy của người đàn ông quốc tịch Lào. Số ma túy mua được, Dũng đem về, chia ra cất giấu tại hai ngôi nhà của vợ chồng. Ngày 28/1 (tức mồng 4 tết), Nguyễn Công Hội (40 tuổi), trú phường Quang Trung, TP Vinh gọi điện cho Dũng đặt mua 2 loại ma túy với tổng số tiền 4,5 triệu đồng. Dũng đồng ý và dặn Hội đến gặp Trang (vợ Dũng) để lấy “hàng”. Chiều cùng ngày, sau khi nhận ma túy từ chồng, Trang đã bán cho Hội.



Số ma túy mua được, Hội đem về chung cư cất giấu cùng với 1,535 gam ma túy mua trước đó nhằm bán lại kiếm lời. Chiều 13/2, Hội cầm 0,34 gam ma túy đi bán cho Phạm Minh Hiếu (43 tuổi), trú xã Hưng Chính, TP. Vinh thì bị công an bắt giữ. Ngay sau đó, công an đã khám nhà và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hội. Lúc này, Hội khai mua ma túy của Trang. Lực lượng công an đã đến 2 ngôi nhà của Trang để khám xét đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Trang. Trong lúc cơ quan công an khám xét nhà, Dũng tự nguyện nộp số ma túy đã mua trước đó.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Doãn Văn Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về việc mua bán gần 3 kg. Nguyễn Thị Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 4,815 gam ma túy. Nguyễn Công Hội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 6,35 gam ma túy. Hiếu phải chịu trách nhiệm về tội tàng trữ 0,34 gam ma túy.

Nhói lòng con thơ đến tòa gặp bố mẹ

Phiên tòa xét xử 4 bị cáo: Doãn Văn Dũng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Công Hội về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Phạm Minh Hiếu về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” kéo dài hơn 1 ngày. Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, hình ảnh đứa bé 4 tuổi ngồi chơi ở hành lang tòa khiến nhiều người xót xa. Đứa trẻ ấy là con của vợ chồng bị cáo Trang, Dũng.

Từ ngày bố mẹ vướng lao lý, cô bé 4 tuổi được người thân đem về chăm sóc. Hôm nay, cô bé diện bộ váy đẹp đến tòa gặp bố mẹ. Vì không được vào tòa nên cháu bé ngoan ngoãn ngồi chờ ở hành lang. Thi thoảng, em lại ngó nghiêng vào phía trong gọi “mẹ Trang, bố Dũng”. Nhưng khán phòng rộng lớn khiến tiếng gọi nhỏ nhẹ của đứa trẻ ấy chẳng thể đến tai bố mẹ đang hầu tòa.

Bố lĩnh án tử, mẹ ngồi tù khiến nhiều người xót xa cho đứa trẻ đang ở độ tuổi cần được giáo dục, chăm sóc. Ảnh: Trần Vũ Trong phòng xử án các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Dũng thừa nhận buôn ma túy để bán trong dịp tết. Bị cáo Trang khai vì nghe theo chỉ đạo của chồng nên bán ma túy cho Hội. Còn bị cáo Hội khai quen Dũng trong lần đi cai nghiên tập trung. Ra trại, biết Dũng có ma túy nên đã mua về bán lại cho các con nghiện. Bị cáo Hiếu khai mua ma túy về để sử dụng chứ không bán.



Về khoản tiền gần 500 triệu cơ quan chức năng thu giữ trong quá trình khám xét nhà, bị cáo Trang xin tòa được trả lại. Theo trình bày của bị cáo, khoản tiền đó là của bố mẹ đẻ mình. Biết bố mẹ bán đất có tiền, vợ chồng Trang vay về để sửa nhà, làm ăn. “Đợt đó, vợ chồng bị cáo mới lấy 20 triệu đồng mua một số vật liệu định sửa nhà nhưng chưa làm được. Xin tòa trả lại khoản tiền đó để bị cáo trả lại cho bố mẹ mình”, bị cáo Trang trình bày. Bố của bị cáo Trang đến tòa cũng xác nhận như trên và mong muốn được nhận lại tiền.

Đối diện với án tử, Dũng xin lỗi vợ và người thân vì đã “kéo theo vợ vào tù”. Bị cáo Dũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ mình và xin cho mình cơ hội sống. Giờ nghị án hôm đó, cặp vợ chồng bị cáo Dũng, Trang đã rơi nước mắt khi thấy con thơ được dẫn vào tòa. “Con ơi, mẹ xin lỗi”, Trang nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến con gái. Trong giây phút nghẹn ngào ấy, Dũng cầm chiếc khẩu trang của con gái mà người thân đưa trước đó lau nước mắt. Trước khi tòa ra tuyên án, Trang chỉ kịp dặn người thân thay mình chăm sóc con nhỏ.

Với hành vi mua bán ma túy khối lượng lớn, Doãn Văn Dũng bị tòa tuyên án tử hình. Vợ của Dũng là bị cáo Nguyễn Thị Trang bị tuyên phạt 2 năm tù giam, còn bị cáo Nguyễn Công Hội 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Phạm Minh Hiếu bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chồng lĩnh án cao nhất, vợ ngồi tù để lại đứa con thơ bơ vơ. Giọt nước mắt của Trang khi rời tòa xem ra đã muộn màng…