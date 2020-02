Xót xa nhìn ngao chết trắng bãi ở Nghệ An

BẠC TỶ TRÔI THEO NGAO CHẾT

Là một trong những hộ có diện tích nuôi ngao lớn của xã, ngao chết khiến gia đình ông Nguyễn Sỹ Thanh, xóm Chùa thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Theo đó, ông Thanh đã thả 10 tấn ngao giống trên diện tích 2,4ha bãi nuôi vào giữa tháng 4/2019, dự kiến sẽ thu hoạch bán Tết và rải rác đến hết tháng 3, sau đó tầm tháng 5 thả vụ ngao mới. Vậy nhưng ngao đột nhiên chết đồng loạt khiến gia đình ông mất trắng. Anh Hải chua xót: “Đổ vào đó bao vốn liếng, công sức, giờ ngao chết hết, tiền của trôi xuống biển cả”.

Không chỉ mất trắng hàng trăm tấn ngao mà việc thu gom ngao chết, cải tạo lại bãi nuôi cũng tốn kém hàng chục triệu đồng cho mỗi ha. Hiện tại, xác ngao bị sóng đánh dạt, cuốn trôi thành các cồn dài cả ki-lô-mét chạy dọc bãi triều dù đã huy động hết nhân lực nhưng vẫn không thể xử lý hết số ngao chết. Do đó, các gia đình buộc phải thuê người thu gom ngao chết với mức tiền công 25.000 đồng/người/1 tiếng, mỗi hộ nuôi ngao tốn thêm hàng chục triệu đồng để thu gom ngao chết.

THU GOM NGAO CHẾT, XỬ LÝ BÃI NUÔI

Bà Trần Thị Hoàng Vân, chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghi Lộc, phụ trách thủy hải sản cho biết: “Kết quả xét nghiệm cho thấy, ngao chết không phải do dịch bệnh. Tất cả các mẫu ngao xét nghiệm đều âm tính với ký sinh trùng perkinsus (loại ký sinh trùng gây bệnh chết ở ngao). Hiện chúng tôi đã báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị quan trắc nguồn nước khu vực nuôi ngao”.

Chi cục Thủy sản hướng dẫn các hộ nuôi cách xử lý ngao chết và xử lý bãi nuôi.

Chiều qua (17/2), Chi Cục Thủy sản đã cử đoàn cán bộ xuống kiểm tra thực tế, động viên chia sẻ với bà con và hướng dẫn bà con cách xử lý bãi nuôi, chuẩn bị các yếu tố kỹ thuật cho vụ nuôi sau. Ông Lê Văn Hướng - Phó Chi cục Thủy sản cho biết: “Hiện nguyên nhân ngao chết chưa rõ, đã loại trừ yếu tố dịch bệnh và chờ kết quả quan trắc môi trường. Nhiều giả thiết được đặt ra như: Chất lượng con giống đầu vào chưa được kiểm định do bà con tự tìm mua ở các doanh nghiệp phía bắc; Mật độ nuôi quá dày so với khuyến cáo của ngành (theo đó, bà con thả từ 300-350 con/m2 vượt 100-150 con/m2 so với khuyến cáo); do điều kiện thời tiết bất thường so với những năm trước và không ngoại trừ yếu tố môi trường và trầm tích đáy nuôi có vấn đề…

Điều đáng lưu ý là trong khi ngao có dấu hiệu chết rải rác kéo dài trong năm 2019, các hộ nuôi đã không kịp thời báo lên chính quyền địa phương và ngành chức năng để kiểm tra, xử lý khi mới manh nha mà để đến khi ngao chết đồng loạt mới báo cáo do đó, việc xác định nguyên nhân gặp không ít khó khăn”.