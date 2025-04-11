Xpeng X9 phiên bản tăng cường: Pin 63,3 kWh, sạc 800V Ra mắt 19:00 ngày 6/11, Xpeng X9 phiên bản tăng cường hướng tới MPV trung–cao cấp, nhấn mạnh trải nghiệm điện với pin 63,3 kWh, đi điện tối đa 452 km và sạc nhanh 800V 5C.

Xpeng xác nhận Xpeng X9 phiên bản tăng cường trang bị công nghệ siêu tăng cường Kunpeng sẽ ra mắt lúc 19:00 ngày 6 tháng 11. Mẫu MPV này được giới thiệu với tuyên bố “định nghĩa lại thế hệ tăng cường mới với trái tim điện thuần túy”, nhắm thẳng phân khúc trung và cao cấp. Các điểm nhấn kỹ thuật gồm pin lithium sắt phosphate dung lượng 63,3 kWh, khả năng đi điện tối đa 452 km và công nghệ sạc nhanh 800V 5C cho phép nạp thêm khoảng 300 km trong 10 phút.

1762242520235.png

Ra mắt và định vị sản phẩm

Theo thông tin công bố ngày 3 tháng 11, Xpeng X9 phiên bản tăng cường là bước đi tiếp theo của hãng trong mảng MPV. Mẫu xe nhắm đến nhóm khách hàng gia đình và doanh nghiệp ở phân khúc trung–cao cấp, nơi yêu cầu cao về không gian, vận hành êm và tính thực dụng. Tuyên ngôn “trái tim điện thuần túy” cho thấy trọng tâm vào trải nghiệm chạy điện, đồng thời vẫn giữ cấu trúc tăng cường để mở rộng khả năng sử dụng năng lượng.

Trải nghiệm điện và năng lực sạc

Pin lithium sắt phosphate 63,3 kWh cho phép Xpeng X9 phiên bản tăng cường vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường tối đa đến 452 km, mức mà hãng mô tả tương tự xe điện thuần túy. Hệ thống sạc nhanh 800V kết hợp chuẩn 5C giúp bổ sung khoảng 300 km chỉ trong 10 phút, hướng tới giảm thời gian dừng sạc trong các hành trình dài.

Thông tin từ ngành công nghiệp được dẫn cho thấy cấu hình pin lớn đi cùng sạc nhanh là hướng phát triển cho xe tăng cường đến năm 2025. Cách tiếp cận này tận dụng linh hoạt nguồn năng lượng từ cả điện và nhiên liệu, giảm lo lắng về quãng đường so với MPV điện thuần túy, đồng thời đưa trải nghiệm vận hành đến gần hơn với xe điện.

Không gian 4–7 chỗ linh hoạt

Một điểm đáng chú ý của Xpeng X9 phiên bản tăng cường là hệ thống ghế điện ba hàng hỗ trợ nhiều kịch bản sử dụng. Hàng ghế thứ ba cho phép gập phẳng theo tỷ lệ 4:6, và tổng thể khoang cabin có thể bố trí 4, 5, 6 hoặc 7 chỗ ngồi tùy nhu cầu. Cách thiết kế này tập trung vào khả năng chuyển đổi giữa chở người và chở đồ, vốn là tiêu chí then chốt của MPV.

Kích thước và tối ưu không gian

Xpeng X9 có kích thước dài 5.316m, rộng 1.988m, cao 1.785m và trục cơ sở 3.160m. So với các đối thủ đồng hạng như Buick GL8, các thông số này cho thấy lợi thế về kích thước tổng thể. Bên cạnh đó, thân xe đúc nguyên khối và bố trí động cơ điện đồng trục được nhắc đến như những cải tiến giúp tối ưu không gian cabin trong khi vẫn giữ lại hệ thống tăng cường.

Với bộ khung và layout truyền động như trên, Xpeng hướng đến việc “ăn gian” không gian cho hành khách và hành lý, đồng thời duy trì tính ổn định của cấu trúc xe. Đây là cách tận dụng thế mạnh của kiến trúc điện hóa để gia tăng hiệu quả sử dụng nội thất, đặc biệt quan trọng với MPV cỡ lớn.

Lộ trình công nghệ đến năm 2025

Từ góc nhìn của ngành công nghiệp, Xpeng X9 phiên bản tăng cường được xem là định hình lộ trình cho xe tăng cường trong giai đoạn tới: pin dung lượng lớn tiệm cận xe điện thuần túy nhập môn, sạc nhanh điện áp cao, và khả năng bổ sung năng lượng linh hoạt. Sự kết hợp này nhằm rút ngắn khác biệt cảm nhận giữa xe tăng cường và xe điện thuần túy, đồng thời giảm rào cản về quãng đường cho người dùng MPV.

Triển vọng thị trường

Với việc bổ sung phiên bản tăng cường, Xpeng kỳ vọng cải thiện sức hút của dòng X9 sau phiên bản điện thuần túy trước đó chưa đạt kỳ vọng. Gói công nghệ hướng vào trải nghiệm điện, khả năng sạc nhanh và cấu hình nội thất linh hoạt là ba trụ cột có thể tạo khác biệt trong bối cảnh MPV trung–cao cấp cạnh tranh gay gắt.

Thông tin chính

Mục Chi tiết Thời điểm ra mắt 19:00 ngày 6 tháng 11 Phân khúc MPV trung và cao cấp Công nghệ Siêu tăng cường Kunpeng Kích thước (D x R x C) 5.316m x 1.988m x 1.785m Trục cơ sở 3.160m Cấu hình ghế 4, 5, 6 hoặc 7 chỗ; hàng 3 gập phẳng 4:6 Pin Lithium sắt phosphate, 63,3 kWh Quãng đường đi điện Tối đa 452 km Sạc nhanh 800V, 5C; nạp khoảng 300 km/10 phút Kiến trúc Thân xe đúc nguyên khối, động cơ điện đồng trục Đối thủ tham chiếu Buick GL8

Nhận định nhanh

Ở thời điểm trước ra mắt, Xpeng X9 phiên bản tăng cường đặt trọng tâm vào trải nghiệm điện với pin 63,3 kWh, quãng đường đi điện công bố 452 km và sạc 800V 5C. Sự linh hoạt cấu hình 4–7 chỗ, cùng giải pháp tối ưu không gian bằng thân xe đúc nguyên khối và động cơ điện đồng trục, cho thấy định hướng thực dụng của một MPV cỡ lớn. Nếu các thông số vận hành và chi phí sở hữu khi bán ra khớp với kỳ vọng, mẫu xe này có cơ hội tạo lực đẩy mới cho dòng X9 trong phân khúc trung–cao cấp.