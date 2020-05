Xu hướng hồi hương của kiều bào - động lực thúc đẩy bất động sản Nghệ An

Cùng với đó, xu hướng hồi hương của kiều bào đang kéo theo một làn sóng kiều hối đổ vào thị trường bất động sản tại tỉnh này.

Theo công bố từ Ngân hàng Thế giới, năm 2019, lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 16.7 tỷ USD. Năm 2019 cũng là lần thứ 5 Việt Nam lọt vào top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Dòng kiều hối về Việt Nam đã tăng đáng kể từ 13.8 tỷ USD năm 2017 và năm 2018 tăng vọt lên 16 tỷ USD. Thống kê cũng cho thấy có ít nhất 25% lượng kiều hối đầu tư vào bất động sản hàng năm. Ngoài giao dịch trực tiếp, đa phần kiều bào nhờ người thân mua nhà đất hoặc đầu tư tại các dự án bất động sản. Theo nhận định, con số kiều hối đầu tư vào bất động sản dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2020.

Việt Nam tiếp tục đón lượng kiều hối ở mức ấn tượng. Nguồn: World Bank.

Thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua cũng có nhiều khởi sắc rõ rệt. Sự xuất hiện của nhiều ông lớn bất động sản với những dự án quy mô tầm cỡ tại nhiều địa phương của tỉnh đang tạo ra một luồng sinh khí mới, tác động mạnh đến thị trường bất động sản Nghệ An.Có thể thấy nhiều tên tuổi lớn như TNR Holdings Việt Nam (thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam), Vingroup, T&T Group, Eurowindows,…đều có các dự án lớn tại địa phương này. Không chỉ có sự xuất hiện của những “ông lớn”, nhiều nhà đầu tư địa phương cũng đang vươn tầm mạnh mẽ, tạo cho thị trường bất động sản xứ Nghệ một không khí năng động chưa từng có.



Dự án Khu đô thị TNR Stars Diễn Châu

Nhận định từ các chuyên gia kinh tế, nguồn kiều hối những năm gần đây tăng trưởng ổn định đã chứng tỏ kiều bào luôn vững tin vào các kênh đầu tư ở trong nước. So với giai đoạn trước đây, thị trường bất động sản hiện nay ổn định và lành mạnh hơn khi hệ thống pháp lý ngày càng hoàn thiện và nhiều chủ đầu tư đã tái cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực tế, đồng thời chú trọng hơn vào cảnh quan, tiện ích. Điều này khiến cho kiều bào an tâm hơn về thị trường bất động sản trong nước.

Thị trường đất nền “hút” nhà đầu tư

Ghi nhận từ các sàn giao dịch địa ốc, phân khúc đất nền luôn có tỉ lệ giao dịch cao nhất, tỉ lệ này đặc biệt cao hơn ở các huyện có lợi thế về thu hút đầu tư. Theo các nhà môi giới địa ốc, sự sôi động của thị trường đất nền ở các huyện có thể lý giải là do sự phục hồi, tăng trưởng nhanh của nền kinh tế cùng sự đầu tư của nhiều nhà đầu tư lớn vào đây.

Đơn cử tại huyện Diễn Châu, sự xuất hiện của các dự án bất động sản được quy hoạch hiện đại, chú trọng đầu tư đồng bộ về tiện ích, cảnh quanh như dự án khu đô thị sinh thái TNR Stasr Diễn Châu với nhiều tiện ích đi kèm như trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, công viên….đang góp phần tạo nên bộ mặt đô thị mới cho Diễn Châu cũng như thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư.

Cùng với đó, nhiều dự án đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống công nghiệp, dịch vụ phụ trợ đã góp phần thay đổi mặt bằng về cơ sở hạ tầng tại đây như: Dự án Nhà máy may xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An tại xã Diễn Mỹ có tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng; Dự án Nhà máy VietChers của Công ty TNHH Jumbo Deluxe tại xã Diễn Trường có tổng mức đầu tư hơn 1,000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu của tại xã Diễn Hùng có tổng mức đầu tư 154 tỷ đồng; Nhà máy của Foremart Corporation (Hàn Quốc) tại xã Diễn Thịnh có tổng mức đầu tư 139 tỷ đồng; Hệ thống chợ và trung tâm thương mại tại Diễn Thắng có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng…

Các dự án sản xuất “đổ bộ” kéo theo lượng “cầu” bất động sản tăng vọt để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các chuyên gia, nhà quản lý và người lao động tại các dự án nói trên.

Hiện tại, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng có chủ trương về việc xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông kết nối. Đường cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt đang triển khai giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ thông xe vào năm 2022, rút ngắn thời gian từ Hà Nội vào Nghệ An xuống hơn 3 giờ đồng hồ. Đây cũng là một đòn bẩy đáng kể vào thị trường bất động sản Nghệ An.