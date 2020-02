Xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona ở Nam Đàn và Quỳnh Lưu

* Chiều 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết: Sáng cùng ngày, đơn vị đã triệu tập trường hợp H.V.H. (SN 1985), trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đến trụ sở Công an huyện để làm việc về nội dung đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona.



Theo đó, tối 4/2/2020, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân của H.V.H đăng tải nội dung “Trường học thì không cho nghỉ, bên cạnh đó chuẩn bị tiếp nhận hơn 1.000 công nhân từ Trung Quốc về. Quê mình là nơi chỉ định làm khu vực cách ly. Tại sao không chọn 1 nơi như biển đảo mà chọn vùng nông thôn có dân cư tập trung”.

Nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona mà anh H. đăng. Bài viết trên đã thu hút 293 lượt chia sẻ và 174 lượt bình luận. Mặc dù sau đó H.V.H. đã xóa bài viết, song nội dung bài viết đã gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Nam Anh nói riêng, huyện Nam Đàn nói chung.



Ngay sau khi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh, Công an huyện Nam Đàn xác định thông tin trên là chưa hoàn toàn đúng sự thật mà H.V.H. chỉ đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like.

Công an huyện Nam Đàn làm việc với anh H.V.H. Ảnh: Bảo Nguyên Quá trình làm việc tại trụ sở Công an, anh H.V.H. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm, không tiếp tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Nguyên