Xử lý 735 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp nghỉ lễ

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 02 vụ 03 đối tượng; thu giữ 03 cá thể chồn hương (20kg); 03 cá thể rắn hổ mang (8kg); 2,5 m3 gỗ.

Cụ thể, vào hồi 13 giờ, ngày 01/5/2022 tại Km 12+400 QL 48C thuộc địa phận khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tổ TTKSGT kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 37C-131.95 do Tr.Đ.Kh (SN 1965), trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An điều khiển, phát hiện trên xe chở 2,5m3 gỗ. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số gỗ và phương tiện nói trên, bàn giao cơ quan CSĐT Công an huyện xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 30/04/2022 tổ công tác gồm Đội CSGT-TT, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT, Công an thị trấn Mường Xén, Công an xã Nậm Cắn đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe mô tô mang BSK 37N5-6382, nhãn hiệu YAMAHA do anh Ng.H.C (SN 1980) trú tại xóm 8, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An điều khiển chở theo sau Ng.H.M (SN 2007) cùng trú tại xóm 8, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn kiểm tra phát hiện đang vận chuyển 3 cá thể chồn hương (20kg). Ngay sau đó tổ công tác kiểm tra hành chính xe mô tô BKS 37B2-585.85, nhãn hiệu WAVE do anh Ng.H.Th (SN 1987) trú tại khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vận chuyển 01 thùng cát tông trong có chứa 3 cá thể rắn (8kg) (nghi là rắn hổ mang chúa) đã được mổ lấy nội tạng.