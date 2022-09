Xử lý cơ sở kinh doanh bánh Trung thu 'hai không' rao bán qua mạng xã hội

(Baonghean.vn) - Ông H. thừa nhận do nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Trung thu tăng cao nên ông đã nhập số bánh trên từ các nguồn trôi nổi trên thị trường về để đăng bán online kiếm lời.

Sáng 06/9/2022, Đội Quản lý thị trường số 11- Cục QLTT Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh thực phẩm do ông P.H.H làm chủ có địa chỉ tại đường An Dương Vương, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh của ông H. đang sử dụng tài khoản trên trang Facebook để tiến hành các hoạt động bán hàng, chốt đơn qua mạng xã hội.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 600 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên bao bì vỏ bánh không thể hiện thông tin, căn cứ để xác định nơi sản xuất hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông H. thừa nhận do nhu cầu tiêu thụ bánh Tết Trung thu tăng cao nên ông đã nhập số bánh trên từ các nguồn trôi nổi trên thị trường về để đăng bán online kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đúng theo quy trình, quy định của pháp luật, buộc chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên với tổng giá trị thu phạt ước tính 30 triệu đồng.