Xử lý đối tượng chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Ngày 2/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp cùng cùng Công an thị trấn Bình Phú, Công an huyện Cai Lậy mời làm việc đối với Nguyễn Minh Trí (SN 1989, ngụ thị trấn Bình Phú) để làm rõ hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Trí trình bày nguyên nhân chuyển hướng cuộc gọi điện thoại cá nhân đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an vì sợ bị khủng bố, đòi nợ.

Theo đó, vào năm 2018, Trí và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích có vay của công ty tài chính 15 triệu đồng. Trong thời hạn 24 tháng. Vợ chồng Trí đã trả nợ được 20 tháng và hết khả năng chi trả.

Trong thời gian còn nợ tiền, vợ chồng Trí liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến, đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc phải trả nợ. Do quá lo sợ, Trí tự tìm tòi, tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân của hai vợ chồng đến số máy đường dây nóng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, cơ quan Công an đã phân tích hành vi này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng; có dấu hiệu vi phạm hành chính về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật, quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tại buổi làm việc, Trí cùng vợ thừa nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết, còn bản thân không cố tình vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ, tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.