Xử lý nghiêm cán bộ liên quan vi phạm các quy định phòng chống dịch

Chủ quan, lơ là trong quản lý, kiểm soát



Để có thể phòng chống dịch hiệu quả cần có sự đồng thuận, chấp hành nghiêm ngặt các quy định của tất cả mọi tầng lớp nhân dân, không ngoại trừ một ai. Tại các địa phương, nếu có công dân vi phạm quy định phòng chống dịch, cán bộ điều hành quản lý ở đó cũng phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị đình chỉ công tác. Ví như vụ việc vừa mới xảy ra tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Ngày 3/9, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu phát hiện 3 trường hợp F0 tại cộng đồng ở xóm Ái Quốc. Điều tra dịch tễ cho thấy, để xảy ra việc lây lan dịch trong cộng đồng xuất phát từ việc quản lý người dân ra vào địa bàn lỏng lẻo, chưa sâu sát, quyết liệt. Cụ thể, 3 trường hợp F0 tại cộng đồng ở Diễn Hồng đều ở xóm Ái Quốc, và đều có dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.X.Tr, là công dân cùng xóm bị nhiễm Covid-19 trước đó.

Đoàn công tác nhắc nhở, hướng dẫn thêm về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly Trường Mầm non Diễn Hồng. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Ngày 22/8, N.X.Tr lái xe tải từ Đồng Nai về đến Diễn Hồng thì xuống xe, vượt qua chốt kiểm soát và trốn về nhà, không khai báo y tế. Thời điểm này, huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng N.X.Tr vẫn thường xuyên mời một số bạn bè về nhà uống bia rượu. Sau đó, N.X.Tr lái xe vào Đồng Nai và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/9. Sau khi có thông tin N.X.Tr dương tính, người nhà đi xét nghiệm và phát hiện thêm 3 người ở xóm Ái Quốc cũng đã bị lây nhiễm.

Điều đáng nói ở đây là việc quản lý người ra vào địa bàn lỏng lẻo đã khiến N.X.Tr từ vùng đang có dịch bùng phát mạnh khi về đến địa phương đã vượt được chốt kiểm soát để về nhà, trốn tránh cách ly. Không dừng lại ở đó, người này về nhà lại còn tổ chức tụ tập ăn uống mà không có lực lượng nào nhắc nhở. Và hậu quả khiến cho dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tại huyện Anh Sơn, ngày 4/8, khi Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đi kiểm tra một số cơ sở về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch, phát hiện các vi phạm tại một điểm cách ly ở xã Long Sơn. Tại đó, mặc dù là điểm cách ly y tế dành cho người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, song không có người trực giám sát. Trong khu cách ly, các công dân đang cách ly được đi lại tự do, tiếp xúc với nhau và không đeo khẩu trang. Đặc biệt, những công dân đang cách ly còn tiếp xúc với người nhà tại cổng khu cách ly mà không hề đeo khẩu trang.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị tại các chợ trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Không chỉ công chức xã, có địa phương chính lãnh đạo xã cũng có sự chủ quan, lỏng lẻo trong thực hiện quản lý người cách ly; thậm chí cố tình vi phạm như trường hợp Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Cụ thể, ngày 27/7, theo truy vết của người nhiễm Covid-19 trước đó, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm xác định có 1 trường hợp F1 là anh H.T.C, là một tài xế xe bus.

Anh H.T.C từng đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sau khi truy vết, anh H.T.C được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch UBND xã đã cho phép anh này về nhà với lý do vợ mới đẻ. Một ngày sau, chiều 28/7, mẫu xét nghiệm của anh H.T.C đã cho kết quả dương tính với Covid-19.

Xử lý nghiêm vi phạm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu

Việc anh H.T.C đang là F1 nhưng được Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cho phép về nhà, sau đó dương tính với Covid-19 đã gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Bởi vậy, việc làm của chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cần phải xử lý nghiêm. Cho nên, ngày 27/7, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm.

Tính từ tháng 7/2021 đến nay, không chỉ chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm bị xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác vì vi phạm, hoặc liên quan đến các vi phạm trong quy định phòng chống dịch tại địa phương. Mà những trường hợp vi phạm được phát hiện ở xã Diễn Hồng (Diễn Châu), xã Long Sơn (Anh Sơn) thì cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đều phải chịu trách nhiệm, chịu sự kỷ luật. Cụ thể, sự chủ quan, lỏng lẻo trong công tác giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở xã Long Sơn nói trên, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Trần Chương - Chủ tịch UBND xã Long Sơn vì thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Người dân và chính quyền đoàn thể địa phương ở Anh Sơn dọn dẹp chuẩn bị các điểm cách ly cho công dân từ miền Nam trở về. Ảnh: CTV

Còn vụ việc lái xe đường dài “thông chốt” trốn về nhà, tổ chức ăn uống tại gia gây lây lan dịch bệnh, tại cuộc họp ngày 3/9, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày để xem xét vai trò, trách nhiệm; đề nghị Công an huyện Diễn Châu củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian nhanh nhất và tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an xã Diễn Hồng.



Tương tự, tại thị xã Hoàng Mai, ngày 11/8/2021, Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai) bị đình chỉ công tác 14 ngày do liên quan vi phạm của một trường hợp nhiễm Covid-19 tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện. Đó là bệnh nhân V.L.Q. Ngày 4/8, V.L.Q lái xe ô tô 7 chỗ từ Hoàng Mai vào tỉnh Đồng Nai đón 3 người về Nghệ An, trong đó có 2 người ở huyện Anh Sơn, 1 người ở huyện Con Cuông. Sau đó, V.Q.L về nhà, có tiếp xúc vợ con và đi đến nhiều địa điểm tại thị xã Hoàng Mai. Sau đó lại chở khách vào TP. Vinh, trên đường đi có tiếp xúc với nhiều nơi. Đến 11/8, kết quả xét nghiệm bệnh nhân V.L.Q là dương tính với Virus SARS-CoV-2...

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai báo cáo công tác xử lý phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Trước đó, khi đến bệnh viện Quang Khởi test nhanh nhưng V.L.Q không khai báo là đi từ miền Nam về. Hậu quả, ngoài V.L.Q thì người đi cùng xe quê Con Cuông cũng dương tính, thì nhân viên của Bệnh biện Quang Khởi cũng bị lây nhiễm, sau đó từ nhân viên này lây sang cho nhiều người ở địa phương cư trú. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu thị xã Hoàng Mai nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, tạm đóng cửa Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi; đồng thời tạm đình chỉ công tác các lãnh đạo chủ chốt của phường, chịu trách nhiệm về các vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của công dân trên địa bàn.

Những việc làm kiên quyết, đình chỉ công tác đối với một số cán bộ xã trong thời gian qua là một trong những việc thể hiện quyết tâm, nghiêm minh của lãnh đạo tỉnh trong phòng chống dịch bệnh, đúng với yêu cầu được nêu tại Công văn số 366/CV-TU ngày 10/5 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19” gửi Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19, các ban Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Huyện, thành, thị; Đảng ủy trực thuộc.