Xử lý nghiêm, chấn chỉnh nạn chặt phá rừng trên địa bàn Nghệ An

Chiều 27/4, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính phiên tháng 4. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.



Đề nghị phát hiện sớm, xử lý nghiêm

Một trong những ý kiến các ban, ngành quan tâm đề nghị chấn chỉnh đó là tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật. Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp chặt phá rừng trái pháp luật đã phát hiện, tăng cường nắm thông tin ngăn chặn tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong tháng 3/2022 lực lượng Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương, các ngành khối nội chính đã phát hiện 70 vụ phá rừng trái pháp luật, và phần lớn do người dân gây ra. Đại diện Cục Kiểm lâm lý giải một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng chặt phá rừng gia tăng trong thời gian qua là do số lượng người dân trở về địa phương bởi ảnh hưởng dịch Covid-19 lớn. Người dân trở về tránh dịch, đặc biệt là các địa phương có nhiều diện tích rừng, phần lớn không có việc làm nên nhiều người đã chặt phá rừng để tìm kế mưu sinh. Bên cạnh đó, số lượng cán bộ Kiểm lâm còn mỏng, phương tiện công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu công tác nên ảnh hưởng đến hiệu quả tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.



Ngoài chặt phá rừng, trong tháng cũng có một số vấn đề về an ninh cần chú ý như những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh, của Quốc gia. Tình trạng đăng tải, chia sẻ các bài viết kích động, sai sự thật trên mạng xã hội vẫn còn xảy ra.

Đối với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã xảy ra 60 vụ, làm 01 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá gần 1,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tội phạm xâm phạm sở hữu (như trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...) có dấu hiệu tăng (chiếm 80% cơ cấu tội phạm). Nguyên nhân một phần do đời sống người dân gặp khó khăn, bị tác động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cơ quan chức năng tăng cường mở các đợt tấn công truy quét tội phạm

Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc kiểm kê, giám sát diện tích rừng và gỗ bị chuyển đổi mục đích để thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn. Ảnh tư liệu Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 75 vụ, 430 đối tượng đánh bạc, thu hơn 1 tỷ đồng; so với tháng trước tăng 24 vụ, 114 bị can. Bước vào mùa nắng nóng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy lớn, nhỏ tuy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 80 triệu đồng, so với tháng trước tăng 06 vụ.

Không để phát sinh điểm “nóng”

Đánh giá hoạt động của các cơ quan trong khối, thời gian qua các ngành đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành thị đảm bảo tiến độ.

Lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, nhiều vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc, tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm về môi trường... Một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, dư luận xã hội quan tâm được các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong tháng nhìn chung tăng so với tháng trước; một số việc khiếu kiện trong nhân dân tiềm ẩn phức tạp liên quan đến triển khai Dự án xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên; việc phản đối của người dân liên quan đến mở đường dân sinh, phục vụ thi công dự án KCN Hemaraj Nghi Lộc…

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Giao nhiệm vụ trong tháng 5/2022, hội nghị yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nhất là các vụ việc khiếu kiện của nhân dân. Tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.



Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát nghiêm, chặt chẽ tuyến biển, khu vực biên giới, đặc biệt là đường mòn lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường phối hợp, triển khai quyết liệt các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô hạn; đẩy mạnh các biện pháp phòng chống đuối nước mùa nắng nóng.

Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định.