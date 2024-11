Pháp luật

Xử lý nghiêm hành vi phá hoại hoa màu, vật nuôi của người dân ở Nghệ An

Những năm gần đây, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện tình trạng phá hoại cây trồng, vật nuôi của người dân mà nguyên nhân chủ yếu do "ghen ăn tức ở", tranh chấp, hằn thù cá nhân… Vấn nạn này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự, gây tâm lý bất an cho người dân.