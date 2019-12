Xử lý nghiêm ô tô hợp đồng vận tải hành khách trá hình hoạt động ở Nghệ An

Công an TP Vinh xử lý xe vận tải trái quy định. Ảnh Tư liệu

Chiều 27/12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức tổng kết công tác vận tải năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Trong năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân công phân cấp, đồng thời chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương để chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch, hoạt động vận tải đảm bảo an toàn trong các dịp lễ, tết...

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về lĩnh vực quản lý vận tải, tăng cường áp dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4; thường xuyên đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp để giải đáp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trưởng Phòng Quản lý vận tải Sở GTVT Nguyễn Viết Hùng báo cáo kết quả công tác vận tải năm 2019. Ảnh: Thanh Lê

Về vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho 319 đơn vị vận tải với 14.200 phương tiện.

Tỉnh Nghệ An có 16 bến xe khách do 4 đơn vị quản lý và khai thác. có 26 đơn vị vận tải với 700 xe khai thác trên 233 tuyến vận tải hành khách cố định, trong đó 184 tuyến ngoại tỉnh (tăng 52 tuyến so với năm 2018), 42 tuyến nội tỉnh (tăng 10 tuyến so với năm 2018) và 07 tuyến liên vận Việt Lào.

Trong năm 2019, Sở đã kiểm tra và ban hành quyết định xử lý đối với 840 trường hợp vi phạm. Cụ thể gồm: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với 6 đơn vị; thu hồi chấp thuận khai thác tuyến cố định đối với 258 phương tiện; thu hồi phù hiệu và không cấp lại trong vòng 6 tháng đối với 17 xe; thu hồi phù hiệu có thời hạn 1 tháng đối với 83 xe; nhắc nhở, chấn chỉnh đối với 740 xe.

Ảnh tư liệu minh họa: Thanh Lê

Siết chặt hoạt động vận tải

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị vận tải đề nghị Sở cần phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng xe dù, xe hợp đồng mang biển số tỉnh khác hoạt động kinh doanh vận tải ở Nghệ An để đảm bảo các loại hình kinh doanh vận tải bình đẳng.

Sở cần xử lý các phương tiện đón, trả khách sai điểm quy định; tình trạng xe buýt chạy quá tốc độ, không chấp hành quy định pháp luật hoạt động kinh doanh vận tải; đề nghị các đơn vị vận tải có trách nhiệm khám sức khỏe cho lái xe…

Giám đốc Sở GTVT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Thanh Lê