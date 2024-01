Xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, nhất là về nồng độ cồn

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được tổ chức sáng 9/1.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Số vụ tai nạn giao thông giảm

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại của nhân dân tăng lên, đã tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm. Trong năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết, dù vậy số người bị thương vẫn tăng 660 người.

Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ngành Công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm). Việc xử lý nghiêm các trường hợp này đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, đặc biệt là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết. Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022, sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản...

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 6/1/2024 trên địa bàn xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, khiến 2 người chết. Ảnh: Tư liệu

Tại Nghệ An, theo thống kê, năm 2023 toàn tỉnh đã xảy ra 227 vụ tai nạn giao thông, làm chết 134 người, bị thương 172 người. So với năm 2022 đã tăng 22 vụ, giảm 1 người chết, tăng 29 người bị thương.

Mới đây vào sáng 6/1, trên Tỉnh lộ 542B, đường Phạm Hồng Thái, thuộc địa bàn xóm 4, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, vợ chồng anh Nguyễn Văn N. và chị Nguyễn Thị T. (cùng trú tại xóm 5, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên), đi xe máy từ nhà ra chợ Vinh để bán hàng. Khi đến địa điểm nêu trên đã xảy ra va chạm với chiếc máy cày, khiến cả hai vợ chồng ngã ra đường. Cùng lúc này, xe khách mang BKS 37F- 000.51 thuộc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Đức Lan, đang lưu thông theo chiều ngược lại đã tông trúng, khiến cả 2 vợ chồng anh N. tử vong. Điều đáng nói là chiếc xe khách này đã chạy sai lộ trình được cấp phép.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Xử lý nghiêm và không có vùng cấm

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại diện các bộ, ngành, địa phương cho rằng, mặc dù số vụ tai nạn giao thông, số người chết trong năm 2023 đã được kéo giảm, trong cả nước vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Ở một số thành phố lớn còn xảy ra đua xe trái phép; tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn. Đặc biệt là hành vi chống người thi hành công vụ gia tăng, nhất là khi bị dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên tuyến Quốc lộ 7. Ảnh: Tư liệu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của toàn xã hội trong việc kéo giảm tai nạn giao thông. Bước sang năm 2024, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Để đạt được điều đó, theo Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm áp dụng vào thực tiễn. Các lực lượng chức năng phải nghiêm khắc hơn nữa trong việc xử lý vi phạm an toàn giao thông, nhất là liên quan đến nồng độ cồn; tăng cường xử phạt nguội và phải xác định không có vùng cấm, không có "xin - cho" trong việc xử lý vi phạm. Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Đặc biệt, cần phải kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Cùng với đó là đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số nhằm tạo chuyển biến hơn nữa trong nhận thức của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu một cách căn cơ các chỉ số về tai nạn giao thông.