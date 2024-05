Xử lý nghiêm vi phạm quy định về giám sát hành trình VMS tàu cá

Chủ trì từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo IUU quốc gia và 28 tỉnh, thành ven biển.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về chống đánh bắt hải sản trái phép chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo IUU tỉnh.

Mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến thông tin vắn tắt về nội dung Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cùng với điểm lại kết quả, chuyển biến tích cực qua hơn 6 năm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác vi phạm IUU, công tác đấu tranh chống khai thác vi phạm IUU và gỡ thẻ vàng EC vẫn còn một số hạn chế.

Đó là tình trạng tàu cá nước ta đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp khi các tàu cá vi phạm các quy định về VMS vẫn còn nhiều, phổ biến là các tàu khi đến các vùng biển giáp ranh các nước thì mất tín hiệu kết nối VMS. Các vụ việc vi phạm, mất kết nối còn nhiều nhưng xử lý chưa nghiêm và tỷ lệ còn thấp.

Trên cơ sở chỉ rõ một số nguyên nhân, Công điện của Thủ tướng đã nêu những tồn tại, hạn chế, trong đó lớn nhất là do các cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm thực hiện nghiêm túc, triệt để, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được giao; người đứng đầu các cấp, các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng địa phương chưa thực sự vào cuộc…

Để xử lý các vi phạm khai thác IUU và quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC đối với thuỷ sản Việt Nam, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 nêu Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Chỉ thị 32 của Ban Bí thư.

Mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực và quyết tâm hơn để gỡ thẻ vàng. Lần này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung kiểm tra, giám sát lỗi vi phạm hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) để làm cơ sở giám sát, xử lý triệt để, nghiêm minh các tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Cả nước nỗ lực và quyết tâm để từ nay đến đợt kiểm tra gỡ thẻ vàng của EC dự kiến sang Việt Nam vào tháng 9-10 năm 2024 phải có kết quả cụ thể, chuyển biến rõ nét để EC ghi nhận.

Tính đến ngày 21/5, cả nước có 28.584 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, đạt 98,25%, trong đó Nghệ An có 1.059/1.085 tàu cá lắp đặt VMS, đạt 97,6%. Tương tự, cùng thời điểm, cả nước có 17.248 tàu/28.584 tàu cá có tín hiệu kết nối VMS, đạt 60%, trong đó tại Nghệ An là 551/1.059 tàu, đạt 52%. Tính đến ngày 21/5/2024, cả nước còn 2.471 tàu/28.587 tàu mất kết nối VMS trên 6 tháng, chiếm 9%; tại Nghệ An, có 96/1.059 tàu mất kết nối VMS trên 6 tháng, chiếm 8%. Từ đầu năm đến nay, cả nước vẫn còn trên dưới 40 tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.