Xử lý nghiêm vi phạm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo

Công văn nêu rõ: Trong thời gian gần đây, trên nhiều tài khoản Facebook cá nhân đã đăng và chia sẻ những thông tin không chính xác, thông tin thiếu chuẩn mực, nhất là những thông tin liên quan đến dịch Covid-19, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công văn của Hội nhà báo Nghệ An về việc thực hiện quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và được biết, trong số những tài khoản Facebook cá nhân vi phạm, có một số chủ tài khoản hiện là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, đang làm việc tại các cơ quan truyền thông là chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Nghệ An quản lý và một số tài khoản Facebook khác là người làm báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng không phải là hội viên của Hội Nhà báo Nghệ An.



Hội Nhà báo Nghệ An đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, thư ký các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Nghệ An, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An có biện pháp nhắc nhở cán bộ, phóng viên, hội viên của mình cẩn trọng trong việc đưa tin lên trang Facebook cá nhân và các trang mạng xã hội khác; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, phóng viên, hội viên sai phạm khi tham gia mạng xã hội.

Thường trực, Thường vụ Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng căn cứ Luật An minh mạng; căn cứ 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam và căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những nhà báo, hội viên trực thuộc Hội Nhà báo Nghệ An vi phạm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.