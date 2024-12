Xử lý nhóm 10 thanh niên, vị thành niên gây rối trật tự công cộng

Phạm Thủy - Hồ Hưng - 23/12/2024 14:57

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa làm rõ vụ việc, bắt và xử lý nhóm 10 thanh niên, vị thành niên (từ 15 đến 18 tuổi), trú tại Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công cộng, thu giữ 5 dao phóng lợn tự chế, 6 vỏ chai bia, 5 xe mô tô và một số tang vật liên quan khác.