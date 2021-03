Xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe lạng lách 'đánh võng' ở Nghĩa Đàn

Đêm 7/3, qua tuần tra kiểm soát, đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp với ban Công an thị trấn Nghĩa Đàn đã bắt giữ một nhóm đối tượng đi trên 8 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi xe với tốc độ cao.

Các đối tượng và phương tiện vi phạm. Ảnh: Đức Anh Qua kiểm tra, các trường hợp trên đều không có giấy phép lái xe, nhiều xe che hoặc không gắn biển số. Đây là những thanh thiếu niên chủ yếu trú tại thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.



Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đã lập biên bản và tạm giữ các phương tiện trên xử lý theo quy định pháp luật.