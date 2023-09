Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Tối 22/9, Tổ công tác số 5, do Thượng tá Trần Thanh Hòa - Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an làm tổ trưởng bắt đầu tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại địa bàn Nghệ An.