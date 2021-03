Xử phạt 2 phụ nữ từ vùng dịch Hải Dương về Nghệ An không khai báo y tế

Sáng 12/3, Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND huyện Nam Đàn ra quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực y tế do khai báo y tế không trung thực đối với chị H. T. Đ, (SN 1994), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, qua triển khai rà soát công dân trở về từ vùng dịch, ngày 22/2/2021 Công an huyện Nam Đàn phát hiện 2 trường hợp đã có những hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là H. T. Đ., (SN 1994), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn và H. T. T., (SN 1981), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Được biết cả H. T. Đ. và H. T. T. cùng làm việc tại Công ty TNHH Brother, Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Hai người phụ nữ bị triệu tập và nhận quyết định xử phạt Cụ thể, H. T. Đ đi từ Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về nhà riêng tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn từ ngày 29/1/2021, đây là thời điểm đã bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở Hải Dương, tuy nhiên để tránh phiền phức chị Đ. đã khai báo với nhân viên Trạm Y tế là đi từ Bắc Ninh trở về.



H. T. T. đi từ Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về nhà riêng tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn từ ngày 19/1/2021 nhưng không tiến hành khai báo y tế, đến ngày 31/1/2021, sau khi được biết Hải Dương bùng phát dịch bệnh Covid-19, chị H. T. T vẫn không khai báo y tế.

Hiện, các cơ quan chức năng đã tổ chức xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 đối với 2 trường hợp nói trên, đồng thời, các trường hợp H. T. Đ và H. T. T cũng đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định, sức khỏe bình thường.

Trước đó ngày 10/3/2021 Công an huyện Nam Đàn cũng đã ra quyết định xử phạt đối với chị H. T. T, (SN 1981), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Tổng mức xử phạt đối với 2 trường hợp vi phạm là 12.000.000 đồng.