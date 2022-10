Xử phạt 2 thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Từ thông tin, hình ảnh phản ánh 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 1A được đăng tải trên Báo Nghệ An ngày 20/9, Phòng CSGT và Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp xác minh, xử lý.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc xác minh. Theo đó, xe mô tô BKS 37B3 - 145.71 do 2 nam thanh niên điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc vào chiều 19/9 là của ông Đậu Xuân P. địa chỉ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, cho bà Hà Thị D. địa chỉ tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn thuê từ ngày 21/8/2022. Vì có việc riêng vào miền Nam nên bà D. đã để xe mô tô BKS 37B3 - 145.71 ở nhà.

Ngày 19/9/2022, Võ Thái S. (SN 2006) địa chỉ xã Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, là con trai bà D. đã tự ý lấy xe mô tô trên đi.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Võ Thái S. điều khiển xe mô tô 37B3 - 145.71 chở Nguyễn Văn Q. (SN 2004) địa chỉ xóm Trù Mét, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn đi đến Km 444, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, khu vực ngã ba Nam Cấm. Khi đi, Võ Thái S. đã có những hành vi vi phạm: Lạng lách, đánh võng trên đường bộ ngoài đô thị; chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy.

Ngoài ra, Võ Thái S. chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Làm việc với lực lượng chức năng, Võ Thái S. và Nguyễn Văn Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt đối với Võ Thái S. và Nguyễn Văn Q. về những hành vi vi phạm nêu trên.

Trước đó, như Báo Nghệ An phản ánh, hình ảnh được một người ngồi trên xe ô tô chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ Vinh - Hà Nội ghi lại vào thời điểm 17h30 ngày 19/9, đoạn gần ngã ba Nam Cấm, thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, 2 nam thanh niên ở độ tuổi học sinh không đội mũ bảo hiểm, cùng đi trên 1 xe máy nhãn hiệu Honda màu trắng BKS 37B3 - 145.71, di chuyển theo hướng ra ngã ba Nam Cấm, có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng. Đáng nói, khi đến ngã ba, 2 thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo cán bộ Đội xử lý thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, căn cứ các Nghị định, độ tuổi, hành vi vi phạm nói trên, có mức phạt 8.900.000 đồng (nếu trên 18 tuổi gần 20 triệu đồng)./.