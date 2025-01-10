Pháp luật Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trong lúc mưa bão Sáng 30/9, Công an phường Cam Đường, Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với M. V. P và L. V. PH về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội có tên L. A. PH và trang Lào Cai Online đăng tải thông tin không đúng sự thật về hình ảnh một chiếc tàu tại khu vực đường An Dương Vương, phường Lào Cai.

Công an phường Cam Đường triệu tập 2 chủ tài khoản đăng tin sai sự thật đến cơ quan điều tra làm việc.

Công an phường Cam Đường đã xác minh, làm rõ và triệu tập tài khoản cá nhân và Page lên cơ quan công an làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook cá nhân là L. V. Ph, sinh năm 1994, trú tại phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai; chủ tài khoản "Lào Cai Online" là M. V. Ph Sinh năm 1989, trú tại phường Lào Cai. Hai trường hợp này khai nhận chính là người đăng tải thông tin không đúng sự thật về hình ảnh chiếc tàu đã được chỉnh sửa bằng công nghệ AI, trôi dạt tại khu vực đường An Dương Vương lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, L. V. Ph và M. V. Ph đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Công an phường Cam Đường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L. V. Ph và M. V. Ph về hành vi: cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật theo điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP của Chính Phủ với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

Qua đây, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin khi đăng tải trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.