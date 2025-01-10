Thứ Tư, 1/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trong lúc mưa bão

Quỳnh Trang 01/10/2025 07:59

Sáng 30/9, Công an phường Cam Đường, Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với M. V. P và L. V. PH về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội có tên L. A. PH và trang Lào Cai Online đăng tải thông tin không đúng sự thật về hình ảnh một chiếc tàu tại khu vực đường An Dương Vương, phường Lào Cai.

Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trong lúc mưa bão -0
Công an phường Cam Đường triệu tập 2 chủ tài khoản đăng tin sai sự thật đến cơ quan điều tra làm việc.

Công an phường Cam Đường đã xác minh, làm rõ và triệu tập tài khoản cá nhân và Page lên cơ quan công an làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook cá nhân là L. V. Ph, sinh năm 1994, trú tại phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai; chủ tài khoản "Lào Cai Online" là M. V. Ph Sinh năm 1989, trú tại phường Lào Cai. Hai trường hợp này khai nhận chính là người đăng tải thông tin không đúng sự thật về hình ảnh chiếc tàu đã được chỉnh sửa bằng công nghệ AI, trôi dạt tại khu vực đường An Dương Vương lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, L. V. Ph và M. V. Ph đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Công an phường Cam Đường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L. V. Ph và M. V. Ph về hành vi: cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật theo điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP của Chính Phủ với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

Qua đây, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin khi đăng tải trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xu-phat-2-truong-hop-dang-tin-sai-su-that-trong-luc-mua-bao-i783060/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xu-phat-2-truong-hop-dang-tin-sai-su-that-trong-luc-mua-bao-i783060/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Công an xã Tương Dương xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội

Công an xã Tương Dương xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội

Công an xã Diễn Thọ (Diễn Châu) xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật

Công an xã Diễn Thọ (Diễn Châu) xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật

Đọc tiếp

Công an xã Tương Dương xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội

Công an xã Tương Dương xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội

Công an xã Diễn Thọ (Diễn Châu) xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật

Công an xã Diễn Thọ (Diễn Châu) xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trong lúc mưa bão

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO