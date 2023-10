Xử phạt gần 45 tỷ đồng với 11.587 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 09 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT đường bộ Công an Nghệ An đã tổ chức 24.358 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính 61.125 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 11.587 trường hợp, tương ứng với số tiền xử phạt gần 45 tỷ đồng.

Công an huyện Tân Kỳ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường. Ảnh: Hồng Hạnh



Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 03/02/2023 về việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn" trên địa bàn tỉnh năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng, bố trí nhiều tổ công tác lập các chốt kiểm soát nồng độ cồn theo quy định; kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các khung giờ cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Hồng Hạnh

09 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT đường bộ Công an Nghệ An đã tổ chức 24.358 ca tuần tra kiểm soát với 107.560 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản vi phạm hành chính 61.125 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 11.587 trường hợp, tương ứng với số tiền xử phạt gần 45 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đều được xử lý nghiêm, không bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn chấp hành mức xử phạt được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ảnh: Hồng Hạnh



Cùng với việc kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã tích cực tuyên truyền các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm về nồng độ cồn… để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Nhằm duy trì, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị từ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo chuyển biến tích cực, từng bước hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.