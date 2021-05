Xử phạt nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật về làm căn cước công dân

Thanh niên bị triệu tập. Ảnh: An Bình

Công an huyện Tân Kỳ vừa làm việc với nam thanh niên V. H. Q, sinh năm 1989, trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ để làm rõ nội dung đăng tải thông tin sai sự thật về dịch vụ chuyển trả thẻ CCCD theo đường bưu điện.

Trước đó, vào ngày 28/4 trên trang “Công an xã Phú Sơn”, huyện Tân Kỳ đăng tải một bài viết giải thích cho người dân hiểu về việc “lực lượng Công an chỉ thu lệ phí làm căn cước công dân là 15.000 đồng và không bắt buộc người dân sử dụng dịch vụ gửi căn cước công dân về tận nhà của bưu điện”. Một tài khoản có tên “Võ Hồng Quân” đã bình luận vào bài viết với nội dung: “Một sự lươn lẹo không hề nhẹ. Có việc trả CCCD cho nhân dân mà cũng tìm cách để moi móc tiền của dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chi cho lắm...".

Trang cá nhân đăng nội dung vi phạm.

Tiếp đó, thanh niên Q đăng tải một bài viết trên trang cá nhân có nội dung “Có ai tức chuyện làm CCCD bị thu 26k tiền phát nhanh mà tức không ngủ đc ko. Một loại ký sinh trùng trên mồ hôi của nhân dân. Loại kền kền ăn xác thối loài linh cẩu ăn cướp”.

Tại buổi làm việc, Công an huyện Tân Kỳ đã giải thích rõ bản chất về việc thu phí dịch vụ 26.000 đồng để chuyển phát thẻ CCCD về tận nhà theo đường bưu điện là tự nguyện, không ép buộc. Lực lượng Công an chỉ thu phí 15.000 đồng làm CCCD theo quy định của Bộ Công an. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của V. H. Q đã làm ảnh hưởng, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an và ngành Bưu điện.Sau khi nghe Công an huyện Tân Kỳ giải thích, V. H. Q hiểu rõ được hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.Vụ việc hiện đang được Công an huyện Tân Kỳ củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định./.